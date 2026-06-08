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El fuego sigue sin extinguirse en el hotel Ibis: se reactiva un pequeño foco
Dos semanas después, el fuego sigue consumiendo el hotel Ibis de Málaga. En torno a la medianoche del domingo, se reactivó un pequeño foco en una de las habitaciones de la última planta del edificio. Más información
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