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El fuego sigue sin extinguirse en el hotel Ibis: se reactiva un pequeño foco

El fuego sigue sin extinguirse en el hotel Ibis: se reactiva un pequeño foco

Chaima Laghrissi

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El fuego sigue sin extinguirse en el hotel Ibis: se reactiva un pequeño foco

Chaima Laghrissi

Málaga
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Dos semanas después, el fuego sigue consumiendo el hotel Ibis de Málaga. En torno a la medianoche del domingo, se reactivó un pequeño foco en una de las habitaciones de la última planta del edificio. Más información

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