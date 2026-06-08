Incendio
El fuego sigue sin extinguirse en el hotel Ibis de Málaga: se reactiva un pequeño foco
Efectivos del Cuerpo de Bomberos continúan este lunes con las labores de refresco y prevención en el edificio de Pasillo de Guimbarda
Dos semanas después, el fuego sigue consumiendo el hotel Ibis de Málaga. En torno a la medianoche del domingo, se reactivó un pequeño foco en una de las habitaciones de la última planta del edificio.
Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga continúan este lunes con las labores de refresco y prevención en el edificio de Pasillo de Guimbarda afectado por el incendio declarado en la madrugada del pasado lunes, 25 de mayo.
Aunque el incendio del hotel Ibis está controlado desde hace días, en el edificio aún se aprecia algo de humo, por lo que el Ayuntamiento de Málaga mantiene la cautela hasta poder confirmar su extinción definitiva.
El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, señaló que el Consistorio prevé dar por extinguido el fuego "más pronto que tarde". El edil aclaró que "no es que haya estado dos semanas incendiándose" el hotel, sino que las características de la estructura han obligado a prolongar el seguimiento técnico y la presencia preventiva de los efectivos.
Las labores de prevención siguen activas. De hecho, este fin de semana el Ayuntamiento de Málaga ha comenzado a retirar elementos del hotel con el objetivo de reducir el riesgo de desprendimientos.
El incendio del hotel Ibis Málaga Centro ha requerido un operativo prolongado por las condiciones del forjado afectado. Según explicó Barrionuevo, se trata de una estructura de madera recubierta con otro material, una circunstancia que ha dificultado la intervención directa y ha obligado a los Bomberos a esperar a que termine de consumirse para poder actuar con garantías de seguridad.
Las medidas de seguridad en el hotel Ibis
La retirada de elementos de la cubierta no es la primera medida cautelar adoptada en el hotel Ibis Málaga Centro tras el incendio. El pasado 27 de mayo, después de una primera inspección, el Ayuntamiento requirió a la propiedad el vallado perimetral del inmueble para evitar daños a terceros por posibles caídas de material a la vía pública.
Esa actuación quedó ejecutada el día 30 de mayo, según la información municipal. Además, el Consistorio también ordenó el tapiado de los huecos de fachada para impedir el acceso al interior del edificio, salvo al personal técnico autorizado.
Entre las actuaciones pendientes o vinculadas al avance de los trabajos figuran también el desescombro del local de la planta baja en la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme se vayan retirando los escombros. El inmueble continúa bajo vigilancia permanente y preventiva de los bomberos.
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