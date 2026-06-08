El futuro de la depuradora del Bajo Guadalhorce irá a debate en el nuevo Parlamento andaluz tras la paralización judicial del proyecto EDAR Málaga Norte

El 11 de junio está prevista la constitución del Parlamento andaluz y con ella, el comienzo de la XIII Legislatura autonómica. Mientras el Partido Popular y Vox llegan a acuerdos para formar un nuevo gobierno en el sur, los 109 parlamentarios que fueron elegidos en las urnas el pasado 17 de mayo ocuparán su sillón este jueves para retomar la actividad. Por Andalucía, que mantiene su único escaño por Málaga bajo la tutela de Ernesto Alba, llevará a la cámara autonómica su propuesta para desbloquear definitivamente la depuración del Bajo Guadalhorce.

Tras la paralización judicial del anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR Málaga Norte) en la Vega de Mestanza, Alba ha asegurado esta mañana que llevará al Parlamento las mismas propuestas que ya esbozaron en 2021 y ha insistido en el "fracaso del modelo de Moreno Bonilla". "No nos sorprende que después de tantos años hayan tenido que venir los tribunales a decirle que por aquí no, que por aquí va mal, como en tantas otras cosas que los tribunales le tumban”, ha recalcado.

Desde Por Andalucía insisten en que ellos han sido "claros" desde el principio y que han defendido el fin de los vertidos que siguen afectando al río Guadalhorce, pero que "en ningún momento" han compartido la decisión de la Junta, que pasaba por una macro depuradora en la Vega Mestanza, "ignorando completamente las advertencias sociales, técnicas, ambientales y jurídicas que desde el propio territorio se le estaban diciendo a la Junta de Andalucía”.

Alba ha afeado al todavía presidente en funciones, Juanma Moreno, que la misma iniciativa que presentarán en el renovado Parlamento andaluz ya fue presentada en 2021 y se aprobó por "todo el mundo". Denuncia que, incluso habiéndose aprobado, "el Partido Popular siguió hacia adelante sin hacer caso a las cuestiones que se aprueban en el Parlamento".

Sensibilidad ambiental, eficiencia económica y rapidez

“A Por Andalucía durante años se nos ha acusado de poner palos en las ruedas, pero después de cinco años los que han puesto palos en las ruedas han sido quienes negaban escuchar al propio territorio, quienes han ignorado las advertencias técnicas durante todo este tiempo y los que han hecho perder cinco años a Málaga con el problema que tenemos con la cuestión de la depuración de agua”, ha expresado el parlamentario por la provincia, que hace referencia a las reivindicaciones vecinales que durante estos años se han sucedido en torno a la Vega de Maestranza.

Alba no ha hecho mayor hincapié en la propuesta, pero sí ha asegurado que contemplará seriedad, rigor, criterios y colectividad en las decisiones. “Será una propuesta que contemple la elaboración desde el territorio y con todos los Ayuntamientos implicados, en coherencia con lo que hemos dicho desde el principio: una propuesta que se haga con las organizaciones agrarias, con las comunidades de regantes, con todos los colectivos vecinales, con los ecologistas, con expertos universitarios y con todos los profesionales del sector del agua", ha reivindicado. La sensibilidad ambiental, la eficiencia económica y rapidez en la ejecución son una prioridad para Por Andalucía.