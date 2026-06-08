Un hombre amenaza de muerte a un médico y a varios empleados del centro de salud de El Torcal

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Málaga tras amenazar a su médico y a varios trabajadores del centro de salud de la Calle José palanca, ubicado en la barriada malagueña el Torcal.

Fue el pasado viernes 5 de junio cuando el detenido acudió al centro de salud, alegando que si no le daban su medicina iba "a matar a alguien". El hombre portaba un arma blanca, con la que amenazó tanto a su médica como al vigilante.

Una vez llegaron los agentes, según afirman fuentes de la Policía Local, el individuo comenzó a dar voces contra ellos afirmando que no le importaba la presencia policial. El detenido fue cacheado y se le intervino una navaja, con la que minutos antes había amenazado a los empleados.

Tras esto fue trasladado a dependencias policias, quedando el mismo a disposición judicial.