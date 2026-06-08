Agresión
Un hombre amenaza de muerte a un médico y a varios empleados del centro de salud de El Torcal
El detenido acudió al centro de salud, alegando que si no le daban su medicina iba "a matar a alguien" y amenazando a los trabajadores con un arma blanca
Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local de Málaga tras amenazar a su médico y a varios trabajadores del centro de salud de la Calle José palanca, ubicado en la barriada malagueña el Torcal.
Fue el pasado viernes 5 de junio cuando el detenido acudió al centro de salud, alegando que si no le daban su medicina iba "a matar a alguien". El hombre portaba un arma blanca, con la que amenazó tanto a su médica como al vigilante.
Una vez llegaron los agentes, según afirman fuentes de la Policía Local, el individuo comenzó a dar voces contra ellos afirmando que no le importaba la presencia policial. El detenido fue cacheado y se le intervino una navaja, con la que minutos antes había amenazado a los empleados.
Tras esto fue trasladado a dependencias policias, quedando el mismo a disposición judicial.
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
- La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
- Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
- Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón