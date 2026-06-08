Investigan el apuñalamiento de un camarero de 19 años en el Centro de Málaga

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven de 19 años cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de hostelería en el Centro de Málaga capital.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió a las 23.20 horas de este domingo la alerta de varias personas que informaban de que una persona había sido herida por arma blanca en la plaza Marqués del Vado del Maestre, conocida popularmente como plaza Mitjana, según ha informado un portavoz del centro de control.

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que atendieron al joven en el lugar tras recibir tres puñaladas en la espalda, en un brazo y en un hombro, antes de trasladarlo a un centro hospitalario.

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Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local y se estableció un amplio dispositivo policial para localizar al autor de los hechos y determinar las circunstancias del suceso.