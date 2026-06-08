Tribunales
A juicio por traer a un hombre desde Inglaterra hasta la Costa del Sol, secuestrarlo y agredirle
La Fiscalía le acusa a todos los procesados por los delitos de detención ilegal y pertenencia a grupo criminal;
EP
La Fiscalía de Málaga acusa a seis hombres, supuestamente pertenecientes a un grupo criminal, por traer a otro desde Inglaterra hasta la Costa del Sol, donde presuntamente lo mantuvieron secuestrado y agredieron por no responder a lo que estos procesados querían saber.
Según consta en las conclusiones iniciales del ministerio público, los acusados, debido a un problema anterior sucedido en el extranjero, supuestamente «se concertaron de manera coordinada con la finalidad de traer a España para retener en contra de su voluntad y lesionarle».
Por estos hechos, que tuvieron lugar en mayo de 2023, la Fiscalía le acusa a todos los procesados por los delitos de detención ilegal y pertenencia a grupo criminal; mientras que a tres de ellos también les achaca los delitos de lesiones graves y robo con violencia. Por eso, solicita para tres acusados siete años de prisión y para los otros tres 17 años de cárcel.
El juicio está fijado inicialmente por la Sección Tercera de Málaga para el día 11. La Policía Nacional informó en su momento de estos hechos, que según esa investigación tenían su origen en una supuesta deuda por saldar algo más de tres millones en relación con un robo de estupefacientes.
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