Málaga acelera hacia la movilidad eléctrica: "Hemos notado un incremento bastante fuerte de las ventas"

La movilidad eléctrica ya no se ve como una alternativa de futuro, sino como una realidad que cada vez más personas consideran para su próxima compra. En el ecosistema de la Málaga sobre ruedas ya no solo hay vehículos de gasolina o diésel porque al echar un vistazo a las carreteras de la ciudad se pueden ver nuevas marcas de coches que apuestan por otra manera de entender el desplazamiento. Activacar, la start-up malagueña especializada en la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, confirma con sus beneficios que el sector avanza a velocidad de crucero. "Hemos notado un incremento bastante fuerte de las ventas", asegura Manuel Torres, responsable de Marketing de la empresa. Torres indica que el interés es notablemente mayor si se compara con cifras del año pasado y destaca que el escenario de la guerra en Oriente ha impulsado la venta de cargadores eléctricos, y por consiguiente de coches, en los últimos dos meses.

En plena pandemia, dos jóvenes malagueños detectaron un nicho de mercado emergente: el carsharing y la sostenibilidad dentro de un sector que hasta entonces había prestado poca atención al medioambiente. Ya han pasado seis años desde entonces. El CEO de Activacar, Luis Martínez, cuenta a La Opinión que en este tiempo, su start-up ha vivido momentos de fuerte crecimiento, momentos más estables y algunos periodos, incluso, "marcados por la incertidumbre" de un sector para el que ya hay buenas ayudas y objetivos a medio plazo como el que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas o el propio Plan Auto+ del Gobierno de España que tiene como finalidad descarbonizar el transporte y crear ciudades sostenibles.

Martínez explica que, desde 2025, Activacar observa una tendencia "claramente positiva" en la instalación de puntos de recarga en Málaga, que fue la primera línea de negocio de la empresa y que a día de hoy sigue siendo una de las más importantes. El sector crece porque cada persona que adquiere un vehículo eléctrico o híbrido enchufable necesita una solución de recarga cómoda, segura y eficiente, y en la mayoría de los casos esa solución pasa por instalar un punto de recarga en casa o en la empresa. Activacar ofrece servicios tanto para B2B —empresas— como para el público B2C —usuarios particulares—, es decir, cualquier persona que quiera instalar un punto de recarga en su comunidad de vecinos o domicilio.

Los retos de Málaga en movilidad

La transición al transporte eléctrico ya se está produciendo en Málaga. Las ventas de vehículos de estas características aumentan año tras año gracias a varios factores: "Una oferta cada vez más amplia, precios más competitivos, mejoras tecnológicas y una mayor concienciación de los consumidores", explica el CEO de Activacar. Sin embargo, todavía existen retos importantes relacionados con la infraestructura de recarga. Uno de los principales desafíos es que una parte muy importante de la población no dispone de plaza de garaje privada. "Muchas personas aparcan en la vía pública y eso hace imprescindible seguir ampliando la ya existente red de recarga pública rápida y ultrarrápida", añade.

Martínez cree que en los próximos años será necesario avanzar hacia soluciones "más innovadoras" para la recarga urbana y compara España con países como Reino Unido, Países Bajos o Alemania, donde asegura que ya se están utilizando infraestructuras de alumbrado público para facilitar la recarga de vehículos eléctricos en la calle. "Este tipo de soluciones pueden jugar un papel importante en zonas urbanas densas", detalla. Además, insiste en que será "fundamental" la colaboración de las empresas, que deberán participar de manera activa en la transformación para facilitar puntos de recarga a empleados y clientes. "Málaga está preparada para seguir avanzando, pero la infraestructura debe crecer al mismo ritmo que crece el parque de vehículos eléctricos", apostilla el joven emprendedor.

Ayudas estatales para la compra de coches eléctricos

"El coste de uso de un vehículo eléctrico sigue siendo muy atractivo frente a los combustibles tradicionales", indica Martínez. Se trata de una de las grandes ventajas de la movilidad sostenible, que cuenta con ayudas por parte de las instituciones. El nuevo Programa Auto+, que se aprobó el pasado mes de febrero y que sustituye al antiguo Plan MOVES, pretende incentivar la demanda y compra de este tipo de vehículos con ayudas de hasta 4.500 euros por la compra de vehículos eléctricos y europeos. Según información del Ministerio, el plan cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros para 2026 y sus beneficios serán retroactivos al 1 de enero de 2026. Recibirán mayor porcentaje de ayuda los vehículos eléctricos puros, económicos y con proceso de fabricación en la UE.

Torres confirma que el ahorro en el día a día de un vehículo eléctrico es "bastante significativo". De hecho, en su página web cuentan con una calculadora en la que cualquier usuario puede calcular de manera gratuita cuánto le costaría tener un coche eléctrico según los kilómetros que recorre y cuánto se ahorra con respecto a un coche de gasolina. El ahorro suele depender mucho de los kilómetros que el conductor acostumbre a hacer.

Bonificaciones y estacionamiento gratis en la capital

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga no ofrece subvenciones directas para la compra de coches eléctricos, pero sí que otorga importantes ventajas fiscales y de movilidad, que se complementan con las ayudas estatales. Entre ellas, una bonificación del 75% en la cuota del IVTM para vehículos poco contaminantes en la cuota de los cinco periodos impositivos siguientes al de matriculación o reforma del vehículo (solo para vehículos que cumplan unas características específicas que se pueden consultar en la web del Consistorio) y estacionamiento gratuito y sin límite de tiempo para coches con etiqueta CERO emisiones en zonas S.A.R.E (salvo en aquellas de rotación de 30 minutos). Además, los conductores de eléctricos tendrán 45 minutos de estacionamiento gratuito en los edificios de aparcamientos municipales.

La ciudad poco a poco se está convirtiendo en un escenario donde la movilidad del futuro no puede ser otra que no sea sostenible. "Málaga tiene unas características muy interesantes para la movilidad eléctrica: una elevada penetración de vivienda unifamiliar, un importante sector turístico y una población cada vez más sensibilizada con la sostenibilidad. Todo ello la convierte en una excelente ubicación para desarrollar soluciones de movilidad eléctrica", concluye Martínez.