Málaga da el primer paso para licitar el Auditorio de la Música y prevé colocar la primera piedra en noviembre

El Auditorio de la Música de Málaga ya es una realidad. El Ayuntamiento de Málaga inicia los trámites para licitar el proyecto. En concreto, la empresa municipal Promálaga va a iniciar una consulta preliminar del mercado de forma previa a la licitación de la obra de este equipamiento cultural.

Desde este lunes y hasta julio, las empresas interesadas tendrán un mes de plazo para conocer el proyecto y mostrar su interés. "Vamos a arrancar la licitación del auditorio para que todas las empresas interesadas puedan participar", anuncia el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El objetivo de esta consulta previa no es otro que "hacer un pliego perfecto, que las empresas se empapen del proyecto, lo conozcan a fondo y que sea la mejor empresa la que se lleve la licitación. Para que tenga pleno éxito y lo lleve la mejor empresa”, asegura.

Una vez transcurrido este plazo, la licitación formal se iniciará en los próximos dos meses, tal y como ha confirmado el alcalde. A partir de entonces, “se prevé que la primera piedra sea en cuatro o cinco meses, es decir, octubre o noviembre”, según ha avanzado el regidor.

Infografía del Auditorio de Málaga, proyectado en los suelos portuarios de San Andrés / L.O. / LMA_EXTERNAS

El plazo para la presentación de respuestas a la consulta será de 30 días naturales a contar desde su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Toda la documentación deberá presentarse antes de las 23:59 horas del último día del plazo.

Esta consulta está dirigida a empresas constructoras, consorcios y agrupaciones de empresas con experiencia en la ejecución de obras de edificación singular de gran envergadura, en particular edificios de uso cultural, auditorios, salas de espectáculos y equipamientos públicos complejos, sin perjuicio de que también puedan participar otros expertos, asociaciones o colegios profesionales.

El futuro Auditorio de la Música se levantará en la plataforma de San Andrés, en suelos del Puerto de Málaga. El proyecto está valorado en 209 millones de euros y tiene un plazo estimado de ejecución de 48 meses.

La aportación prevista por parte del Ayuntamiento de Málaga, 20 millones de euros, ya está consignada en los presupuestos municipales de los últimos ejercicios. Por su parte, la Junta de Andalucía aportará al proyecto un total de 25 millones de euros.

Sin apoyo del Ministerio de Cultura

Según el reparto ideado por el Ayuntamiento de Málaga, el Estado aportaría 45 millones, pero la huella del Ministerio de Cultura en este proyecto sigue borrada. La posición del Ejecutivo en lo relativo a este asunto permanece inamovible.

La postura del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es que la prioridad del Ministerio en Málaga ahora mismo es terminar la Biblioteca Pública del Estado, en la que Cultura ha invertido unos 21 millones de euros, y no abrir otra gran vía de financiación para el auditorio: "Sin noticias. El Gobierno ha mostrado una falta de interés absoluta. Si hace 40 años lo hacía, ¿cómo hoy no es capaz de hacerlo?, no tiene sentido", recrimina el alcalde malagueño.

¿Quién gestionará el proyecto y qué nombre tendrá?

En cuanto a quién dirigirá el futuro Auditorio, De la Torre mantiene el misterio, aunque sí ha anunciado que estas decisiones se abordarán cuando la obra esté más avanzada.

"Cuando la obra tenga un 50% de desarrollo, se sacará a concurso y se planteará quién llevará la gestión. Al igual que el nombre y las salas, nuestro fin es que estas gestiones vayan en paralelo a las obras", ha señalado. También se mantiene el secretismo sobre los patrocinadores.

Un Auditorio con más de 30.000 metros cuadrados

El Auditorio de Música de Málaga tendrá más de 30.000 metros cuadrados y será un edificio de uso cultural destinado a conciertos, espectáculos escénicos y eventos de primer nivel, con una capacidad cercana a las 2.000 plazas. Diseñado por los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto tras un concurso internacional, el complejo aspira a convertirse en un hito arquitectónico y cultural de la ciudad.

Infografía de una de las salas del auditorio. / La Opinión

El proyecto incluye el edificio principal, con el Auditorio Principal, la Sala de Cámara, salas de ensayo, camerinos, espacios técnicos, foyers, administración, cafetería y zonas de servicio. También contempla un aparcamiento subterráneo, accesos soterrados y rodados, conexión peatonal y rodada por el oeste, un tercer carril en el paseo Antonio Machado, la urbanización del entorno y el desvío de los servicios afectados por la nueva edificación.

El auditorio se levantará en una parcela situada en el ámbito del Plan Especial Puerto de Málaga. El suelo, adquirido en diciembre de 2024 por más de 9 millones de euros a la Autoridad Portuaria, cuenta con 31.354 metros cuadrados y se ubica en la explanada de San Andrés, a la altura del número 16 del paseo marítimo Antonio Machado y frente al parque de Huelin. Actualmente, la parcela está ocupada por carpas de almacenamiento del Puerto, que deberá entregarla al Ayuntamiento cuando se formalice el contrato de las obras.

Una de las partidas más singulares del proyecto será la maquinaria escénica, con un presupuesto de ejecución material superior a 20 millones de euros. Incluye el equipamiento del auditorio principal, como el sistema de varas, los fosos de orquesta y la iluminación escénica; los equipos especializados de la Sala de Cámara; y los sistemas de iluminación y audiovisuales compartidos en espacios comunes y salas anexas.

El proyecto incorpora además instalaciones de climatización y ventilación, electricidad e iluminación, esta última con más de 11 millones de euros de presupuesto, sistemas contraincendios y elementos de transporte como ascensores y escaleras mecánicas.