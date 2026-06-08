Educación
Málaga estrena formación en estética oncológica para docentes de FP: "Ayuda a desconectar de la enfermedad y reconectar con el bienestar"
La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé lleva estos conocimientos a cientos de estudiantes de ciclos de FP de Imagen Personal que serán los futuros profesionales de la estética y la peluquería
Una treintena de profesores de FP de Málaga se han formado en una materia que puede suponer una importante mejora de la calidad de vida de los pacientes de cáncer: la estética oncológica.
Efectos secundarios de los tratamientos de cáncer como la sequedad extrema en la piel, el eritema, el dolor muscular y, por supuesto, la alopecia, son muy conocidos. Pero no es tan común que haya profesionales especializados para tratarlos desde la estética.
Formar a los alumnos de FP de Imagen Personal será un avance clave para que quienes pasan por un proceso oncológico puedan convivir con la enfermedad con el mayor bienestar posible.
Detrás de este novedoso programa formativo está la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé, pionera en el ámbito de la estética oncológica desde hace más de 16 años y que con esta experiencia en Málaga se estrena en Andalucía.
Un total de 32 docentes de la familia profesional de Imagen Personal de cinco institutos de Málaga -Profesor Isidoro Sánchez, Reyes Católicos, El Palo, El Chaparril y Los Manantiales- han asistido a sesiones teóricas y prácticas para incorporar luego estos conocimientos a sus aulas.
La Fundación, que a través de voluntarios ha realizado miles de tratamientos gratuitos en hospitales y asociaciones de pacientes, ha formado ya a más de 1.600 profesionales de la estética.
Este programa, indican, nació con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la piel antes, durante y después del tratamiento oncológico a través de profesionales especializados.
Así es la labor solidaria de la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé
La Fundación de la empresa de cosmética y centros de belleza Natura Bissé realiza esta doble labor: ofrecer tratamientos gratuitos a pacientes y formar tanto a profesionales en activo como a docentes de FP para ampliar el acceso a estos cuidados especializados.
«Esta es la primera experiencia en Málaga y nos gustaría que se pudiera llevar a toda Andalucía», explica Judith Mata, consejera y exdirectora de la Fundación. Junto a Alicia Gil, técnica esteticista de la Fundación, y Ester de la Vega, asesora de Imagen Personal, han sido las encargadas de impartir estos conocimientos en Málaga durante seis jornadas.
Los beneficios para los pacientes de cáncer de la estética oncológica son muchos más de los que podría parecer en un principio.
Judith Mata destaca que el primero de todos es la propia adherencia al tratamiento médico. Por ejemplo, si una quimioterapia provoca una sequedad extrema en la piel de las manos que hace que pierdan su funcionalidad, el médico puede optar por parar el tratamiento.
«A veces la piel es muy silenciosa, no es tan obvia como una alopecia, pero si esa piel no te deja dormir o no te permite hacer tu trabajo, es un problema», indica.
De ahí la importancia de los cuidados que proporciona la estética oncológica y de que el mayor número de profesionales sepan prestarlos.
¿Qué conocimientos son necesarios para practicar la estética oncológica?
Entender la enfermedad y sus efectos secundarios es uno de los conceptos básicos que la Fundación trasmite a los docentes que forma.
Las profesoras que se han formado en Málaga han aprendido también que es muy importante «entender la presión de las manos y los movimientos», además de practicar una «escucha activa y empatizar».
«Todo ese acompañamiento que permita que la persona, durante esos 50 minutos que va a estar con nosotros, pueda desconectar de la enfermedad y reconectar con su bienestar», subraya la consejera de la Fundación.
Las necesidades principales que tienen los pacientes de cáncer y que pueden tratarse desde la estética y la peluquería son, entre otras, la sequedad extrema de la piel, sobre todo en manos y pies, problemas en las uñas, alopecia a nivel de cabello y pestañas y cejas, picores que pueden afectar al sueño y ansiedad.
«Es una enfermedad que genera mayor ansiedad que otras por la incertidumbre y los masajes relajantes con hidratación pueden ir a favor», detalla Judith Mata.
La formación combina así tanto los efectos secundarios de las terapias en la piel, como técnicas estéticas seguras, cosmética específica y habilidades emocionales.
Los contenidos impartidos en Málaga han incorporado como novedad 8 horas prácticas de peluquería oncológica sobre pelucas, prótesis capilares y pañuelos oncológicos. Una parte que ha contado con la especialista en asesoramiento capilar oncológico Ester de la Vega.
Líneas rojas en el tratamiento estético a personas con cáncer
Los profesionales de la estética deben tener en cuenta unas líneas rojas a la hora de tratar a estos pacientes. Por un lado, si hay linfedema y por otro el nivel toxicidad que tenga la piel, es decir, el estado en el que se encuentre por los tratamientos.
«Si da una reacción de acné con un grado superior a 2 o 3 y esa piel está muy reactiva, el esteticista valorará si es recomendable el cuidado estético o hay que derivar a un dermatólogo», subraya.
Toda esta formación que imparte la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé ha sido elaborada por un comité científico formado por oncólogos, radiólogos, dermatólogos, psicooncólogos, fisioterapeutas y profesionales de la peluquería que suman sus conocimientos a los de los expertos en estética de Natura Bissé.
Juntos han diseñado un material, 99 horas de formación, para los docentes de FP, que también disponen de una plataforma online con vídeos y actividades prácticas.
Unos conocimientos "muy útiles y que vamos a implantar ya"
En comunidades como Cataluña ya hay institutos de FP que imparten Estética Oncológica como asignatura en los ciclos de Imagen Personal.
En Málaga, aún no se sabe si se incorporará al currículum como un módulo o incluso como un ciclo formativo nuevo. Pero las profesoras que se han formado tienen claro que ya van a transmitir estos conocimientos a su alumnado.
«Son muy útiles y los vamos a implantar», dice Raquel Toledo, docente de Peluquería en el IES Reyes Católicos de Vélez Málaga.
Por su parte, Rosa Ruiz, de Asesoría de Imagen en el IES Profesor Isidoro Sánchez, se muestra muy satisfecha con la formación y opina que servirá para que los alumnos normalicen el cuidado de estos pacientes.
Mari Carmen Calderón, también del Isidoro Sánchez y con 40 años de experiencia como docente de estética, añade que es importante que el alumnado conecte con estas personas y se sensibilice con sus necesidades.
«En los talleres hacemos unos diagnósticos previos y si esa información está relacionada con tratamientos oncológicos, hasta ahora siempre hemos dicho: ‘hay que parar’», apunta.
Pero con esta formación de la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé, podrán tener más conocimiento de como ayudar a los pacientes oncológicos también desde la estética.
Además, la Fundación espera tener pronto voluntarios en Málaga para poder tratar a enfermos de cáncer en hospitales y asociaciones de pacientes y que todo el mundo tenga acceso a estos cuidados durante su proceso oncológico, independientemente de su nivel económico.
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