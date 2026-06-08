Mariano Ruiz Araujo: "Muchas personas en política piensan únicamente en el próximo cargo, yo soy de los que piensan en las próximas soluciones a los problemas"

El PSOE de Málaga ha renovado plantilla. Tras la salida de Dani Pérez como portavoz socialista en el Ayuntamiento con rumbo al Parlamento de Andalucía, la portavocía del partido se quedaba vacía. Aunque no por mucho tiempo, ya que Mariano Ruiz Araujo, concejal y nuevo portavoz, ha tomado el relevo dentro del grupo municipal. Ruiz Araujo charla con La Opinión de Málaga sobre cómo afronta este nuevo reto y de cara a las elecciones locales del próximo año.

Mariano Araujo, nuevo portavoz municipal del PSOE / Álex Zea

¿Cómo se siente?

Muy ilusionado, la verdad que es un enorme reto. Me hago cargo del nivel de exigencia, pero estoy muy ilusionado, tengo todas las ganas del mundo y lo afronto con mucha determinación.

¿Cuál es la primera medida o lo primero que quiere abordar como portavoz socialista?

Creo que el principal problema de la ciudad de Málaga sigue siendo el drama que tenemos con la vivienda. Entonces tenemos que seguir haciendo una oposición, como vengo diciendo, firme, rigurosa y útil. Tenemos que conseguir hacer ver al equipo de Gobierno que hay medidas alternativas que no está poniendo en marcha y que sí son eficaces. Y en eso vamos a seguir insistiendo y vamos a ponerlo sobre la mesa.

¿Qué tipo de oposición quiere mostrar este año? ¿Quiere ser continuista de lo que ha dejado Dani Pérez o quiere dar un cambio al partido?

Yo no considero que la política sea una carrera de obstáculos en la que hay que empujar a los compañeros. Yo lo que sí haré es hacer una oposición firme, rigurosa y útil. Tenemos que demostrar que somos capaces, como estamos haciendo, de hacer una labor importante de control y fiscalización a las políticas del equipo de gobierno, pero también tenemos que demostrar que tenemos una alternativa de ciudad y que nuestras medidas, nuestras propuestas son útiles a la ciudadanía y solventan sus problemas. Eso es algo que echen falta en el equipo de gobierno, que no atienda a las soluciones que les planteamos y que las desechen con un manotazo. Entonces, en eso vamos a estar. Vamos a ser contundentes, pero vamos a ser propositivos.

El año que viene se celebran elecciones municipales y el nombre de Josele Aguilar suena con fuerza como posible candidato del PSOE malagueño. ¿Tiene usted aspiraciones políticas? ¿Se ve encabezando una candidatura a la alcaldía de Málaga?

Yo me veo como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Nuestro partido para ese tipo de decisiones es muy garantista y abre un proceso de primarias en el que todos los compañeros y compañeras podremos decidir, incluso cada militante también puede proponerse como candidato. Cuando llegue ese momento veremos qué medidas tomamos y qué decisiones tomamos, pero ayer fui elegido oficialmente portavoz del Grupo Municipal Socialista, tenemos mucha tarea por delante y en eso me voy a centrar. Hay muchas personas que están en política pensando únicamente en el próximo cargo, yo soy de los que piensan en las próximas soluciones a los problemas. Poco a poco.

Se ha criticado a Dani Pérez porque en su discurso de despedida fue "demasiado adulador" con el alcalde Francisco de la Torre, o eso dicen dentro del partido. ¿Cree que se pasó de elegante o que fue justo con sus palabras?

Hay que escuchar el discurso entero. Él hizo también una crítica bastante contundente. Yo, aún así, creo que Paco de la Torre ha sido una referencia para Málaga, que en esta ciudad ha vivido dos grandes transformaciones. Primera fue la de Pedro Aparicio, que fue el que verdaderamente constituyó la ciudad, sus barrios, su fisionomía. La segunda la ha protagonizado Paco de la Torre, que es la de ponernos en el mapa. Eso fue una etapa. Ha pasado. El modelo de Paco de la Torre de ciudad ya está agotado. Va muy por detrás de las necesidades de los malagueños. Así que ahora necesitamos que se dé otra transformación. Lo vengo diciendo en los últimos días, que es la de la reciprocidad, la de devolverle a los malagueños los esfuerzos y los sacrificios que han hecho para que Málaga esté donde está.

Mariano Araujo, nuevo portavoz municipal del PSOE / Álex Zea

Hay rumores de que De la Torre renovará como candidato a la alcaldía el próximo año, ¿qué opina al respecto?

Nuestro único oponente no es solo Paco de la Torre, es el modelo de ciudad que ha estado impulsando en los últimos años y que ha hecho sufrir a muchos malagueños. Entonces, quien al final lo represente va a ser importante, pero no va a ser el único reto o el único ítem al que vamos a tener que responder. Tenemos que responder a las políticas que ha estado aplicando y que han impulsado este modelo de ciudad.

El PSOE andaluz ha obtenido sus peores resultados en unas elecciones andaluzas el pasado 17M. ¿Qué crítica hace de los resultado obtenidos?

Bueno, yo diría que el Partido Socialista tiene importantes retos. Como todas las fuerzas políticas en este momento, yo creo que estamos tomando medidas. Y, en concreto, que yo esté aquí hoy contigo es fruto también de tomar conciencia de estas cosas. Por lo tanto, creo que, independientemente de que cambiemos a las personas que hacen falta refrescar, para dar aire nuevo y energía renovada, el espíritu tiene que seguir siendo el mismo. Los ideales del Partido Socialista son históricos. Tenemos más de 140 años de historia luchando por los malagueños, por los españoles, y creo que eso tiene que mantenerse. Tendremos que dar una buena pensada a cómo lo transmitimos, pero yo creo que el Partido Socialista sigue siendo el partido que más se parece a los españoles, a los andaluces y, por supuesto, a los malagueños.

Después de más de 30 años del gobierno del PP aquí en Málaga, ¿por qué los malagueños deberían confiar en el PSOE de cara a las próximas elecciones?

Porque nosotros sí pensamos que es el momento de apostar por una ciudad que piense en ti. Que piense en el malagueño, que te cuide, que te devuelva lo que tú has aportado, que crezca, que sueñe en grande; pero que también te ayude a ser tú, a reconocerte en sus calles, a poder quedarte aquí. Creo que podemos representar esa luz, esa esperanza en que esta ciudad sea un poquito mejor.