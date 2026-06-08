Marisol, desahuciada de 66 años: "Estamos desesperados, mi madre de 95 años no puede dormir en la calle"

Marisol Troncoso hace un esfuerzo para retener las lágrimas mientras confiesa: "Estamos desesperados, mi madre no puede dormir en la calle".

Fueron las primeras palabras este lunes de esta inquilina que, como informó La Opinión, tras 18 años en un piso de la calle Mauricio Moro Pareto, y sin un retraso en el pago -700 euros de alquiler-, deberá abandonar el piso este jueves 11, por orden judicial, tras levantarse el escudo social, y dado que sus arrendadores se encuentran en situación precaria, y deben abandonar a su vez la vivienda en alquiler.

Como explicó Marisol, todas las gestiones para encontrar vivienda en Málaga han sido infructuosas, y se ve en la calle con su madre, María, de 95 años, con problemas respiratorios y en silla de ruedas; su hijo Alejandro, de 39 años, con esquizofrenia pero sin ninguna ayuda social; y su hermano Ramón, de 69, que sólo cobra un euro de pensión tras 40 años de trabajo en Venezuela.

Marisol Troncoso atiende a María, su madre, de 95 años, que va en silla de ruedas y no puede separarse del respirador. / A.V.

Su caso refleja la presión inmobiliaria de Málaga en la actualidad porque, destacó, pese a ingresar la familia 1.800 euros en total (1.200 por su trabajo de teleoperadora en el PTA y los 600 de pensión de su madre), no ha podido encontrar ningún alquiler. "Las inmobiliarias te piden ingresos mensuales de 3.500 - 4.000 euros para optar a un alquiler de mil euros", resumió, y recalcó que tampoco ha conseguido nada con la ayuda al alquiler que le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga.

La madre "tiene un respirador y no puede quedarse en la calle"

Por su parte Pilar Usón, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, recordó que, en el pasado pleno, tras la intervención de Marisol Troncoso, que expuso la situación desesperada de su familia, "el alcalde le dijo que no les iba a dejar solos, y estamos aquí para decirle que el jueves se quedan en la calle".

De paso, remarcó que María, la madre de Marisol, "tiene un respirador y no puede quedarse en la calle; necesitan una vivienda digna y asequible, como tantas y tantas familias que se están quedando en la calle, después de que se terminara el escudo social, algo que sabíamos que iba a pasar", criticó.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aprovechó para pedir la ayuda de las administraciones, para casos como este. "Le pido a todas las administraciones y a toda la gente de bien que, por favor, esto no ocurra".

Mariso Troncoso y su familia, el mes pasado en su piso en alquiler en la calle Mauricio Moro Pareto. / A.V.

"No les va a quedar otra opción que irse a vivir a un coche"

Por otra parte el concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, hizo referencia a un reciente vídeo promocional del Ayuntamiento sobre la Málaga real, para reflexionar sobre que "detrás de los anuncios de neón, la purpurina y los vídeos promocionales orientados al Turismo, aquí está la Málaga real: miles y miles de familias que se están viendo afectadas por una crisis habitacional que destroza vidas".

El concejal hizo referencia a la situación de la familia y advirtió que "si no intervienen las administraciones, si no interviene el Ayuntamiento y el alcalde, el próximo jueves por la mañana no les va a quedar otra opción que irse a vivir a un coche". Nicolás Sguiglia llamó la atención sobre la situación a la que se ve abocada esta familia, "en una ciudad opulenta, con presupuestos históricos y que presume de ser la Málaga 'top' y genial". Por todo ello, recalcó que es algo "que no podemos permitir".

Marisol Troncoso, durante su intervención en el pleno de mayo. / Ayuntamiento de Málaga

Además de la intervención directa del alcalde, Francisco de la Torre, el concejal de Con Málaga recordó una propuesta de su grupo de poner en marcha "una inmobiliaria municipal", un servicio de intermediación a través de la Oficina del Derecho a la Vivienda que ayude a personas que buscan un alquiler "a establecer una mediación en el mercado inmobiliario, para garantizar que haya viviendas razonables, en cuanto a su precio".

La llamada del alcalde

Como explicó Ramón Troncoso, hermano de Marisol, las esperanzas de la familia continúan, a raíz de una llamada del alcalde, Francisco de la Torre, el pasado domingo sobre las 3 de la tarde. Como informó este periódico, ya en el pleno de mayo, el alcalde manifestó a Marisol: «Tenga la seguridad de que no le dejaremos solos. Haremos todo lo posible para que tenga esa vivienda en alquiler».

Calle Mauricio Moro Pareto. / G.M.

Durante la llamada, explicó Ramón, además de volver a ofrecer su ayuda, De la Torre también preguntó por la situación administrativa de Alejandro, con vistas a que pese a su enfermedad pueda trabajar en el futuro. Ramón, que reiteró que no pierden la esperanza, explicó que ya han enviado parte de sus pertenencias personales a un trastero "en Pizarra", donde han podido encontrar unos precios más baratos que en la capital.

De aquí al jueves, esta familia de españoles que emigró a Venezuela y volvió a su tierra hace 18 años, espera no verse en la calle por la crisis habitacional de Málaga.