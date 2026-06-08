Los municipios de Málaga intentan agilizar sus proyectos a un año de las elecciones

Menos de un año resta para el 23 de mayo de 2027, fecha marcada para que se celebren unas nuevas elecciones municipales. Los grandes ayuntamientos ya están en plena cuenta atrás para una cita que servirá para renovar los plenos consistoriales y que representa el límite en el que poder culminar los principales proyectos todavía en ejecución. Repasamos algunas de las principales asignaturas pendientes en una provincia marcada por su crecimiento demográfico y turístico.

Justo por ese aumento de la población y de la afluencia de visitantes durante todo el año, gracias al extraordinario momento que vive el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la mejora de la movilidad rodada sigue en el punto de mira. Muchos consistorios e incluso las mancomunidades han exigido medidas para ampliar las carreteras con nuevos carriles, en especial en algunos de los puntos negros donde a diario se producen retenciones. Pero también es muy recurrente la petición general para que se puedan construir nuevos kilómetros del tren litoral, hacia Marbella y Nerja, a ambos lados del eje entre Málaga y Fuengirola.

Otro aspecto que va parejo al crecimiento económico, poblacional y turístico de la Costa del Sol y del resto de la provincia es la falta de vivienda. A lo largo de los tres últimos años se han prometido impulsos supuestamente decisivos para infinidad de promociones, tanto de obra libre como de inmuebles de promoción pública. Sin embargo, las normativas urbanísticas en unos casos o la falta de agilización de determinados informes han dejado para el último momento la posibilidad de que los proyectos puedan ver la luz antes de mayo de 2027. De esa manera, sigue en el aire que el problema de la falta de viviendas vaya a solventarse en tan mínimo plazo, de aquí a 12 meses.

No menos significativa es la necesidad de completar las iniciativas locales o comarcales puestas en marcha con la vista puesta en garantizar el suministro de agua potable, mediante grandes trasvases en la provincia, de cara a futuros periodos de sequía tan graves como el que se acaba de superar. Culminar la denominada autovía del agua que una de manera bidireccional las dos grandes comarcas costeras es un reto también muy presente en la agenda de muchos munícipes.

Grandes macroproyectos

En la capital, aunque es un proyecto que depende del Gobierno regional, se encuentra ya encarrilada la ampliación del Hospital Regional, en base a ese histórico proyecto de Tercer Hospital. Está considerada como la infraestructura sanitaria más demandada de la provincia y las obras de cimentación darán paso a configurar un complejo que pretende servir de referente en Andalucía.

También se está en vías de determinar el modelo que permita ampliar el aforo del actual estadio de fútbol de La Rosaleda, ya sin la presión de servir de sede del Mundial de 2030. El Ayuntamiento de la capital ha optado por esperar a conocer si el Málaga CF supera el play off de ascenso y regresa a Primera División, antes de dar a conocer cuál es el proyecto elegido, en cuanto a emplazamiento y plan de ejecución, después de un largo procedimiento donde se han tenido en cuenta fortalezas y limitaciones de las distintas propuestas a estudio.

Otro de los macroproyectos llamados a alterar la configuración de una parte importante de la capital costasoleña nos lleva a la zona más occidental del puerto de Málaga. Y es que en San Andrés se prevé la construcción de un nuevo puerto deportivo y comercial que reconfigurará esta puerta desde el litoral a la barriada de Huelin. Acerca de otras iniciativas públicas, el Consistorio de la capital alega que en áreas como Distrito Zeta o Buenavista se construyen más de 1.300 viviendas de protección oficial. El objetivo es el de aliviar la presión inmobiliaria, ayudada por el crecimiento turístico, con la culminación de esos inmuebles durante los últimos meses de este año y los primeros del próximo.

Marbella también ha apostado por nuevos desarrollos urbanísticos y la construcción de otras 1.300 viviendas basadas en la iniciativa pública. Hay previstos nuevos crecimientos en Río Real y San Pedro Alcántara. La inversión anunciada sólo en tres de estos macroproyectos se eleva a más de 25 millones de euros, sólo en infraestructuras públicas, vialidad y conectividad.

Mijas trabaja, por su parte, en poder recuperar y completar los trabajos de la Senda Litoral, con contratiempos como los recientes temporales. Pero también se afana en poder impulsar proyectos con los que resolver la falta de aparcamientos en su centro histórico y algunos puntos del litoral. Esa necesidad de abrir nuevos estacionamientos también se extiende, tras consultar a la mayoría de los grandes municipios, a otras áreas urbanas de la Costa del Sol. Es la consecuencia de un desarrollo que va a mayor ritmo que el de las respuestas que dictan los consistorios.