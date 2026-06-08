Laboral
Los operadores del Centro Municipal de Emergencias de Málaga anuncian huelga indefinida a partir del miércoles
El comité de empresa anuncia la medida tras el fracaso de la reunión con la empresa concesionaria celebrada este lunes en el SERCLA
Los gestores telefónicos del Centro Municipal de Emergencias (CME) de Málaga, sede en la que se gestionan las llamadas de los ciudadanos a la Policía Local (092), Bomberos (080) o al Servicio de Atención Integral al Ciudadano y del Servicio Urgente de Atención a la Mujer Maltratada (010), han anunciado a través de su comité de empresa una huelga indefinida a partir de este próximo miércoles 10 de junio.
Salarios por debajo del SMI
Los trabajadores, que llevan años luchando por mejorar unas condiciones laborales de "37 horas semanales y sueldos inferiores a los 1.000 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" y equiparar sus condiciones sociolaborales y económica a los existentes en servicios de emergencias como el 061 o el 112, aseguran haber tomado esta “drástica” decisión tras la "falta de voluntad negociadora que atribuyen a la empresa concesionaria Eulen, a la que acusan de "modificar constantemente y de forma arbitraria el calendario laboral de los trabajadores" y con la que no han llegado a ningún acuerdo en la reunión que se ha celebrado este lunes en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) a la que, aseguran, el Ayuntamiento "ha rechazado asistir".
"Desprecio a los trabajadores"
El comité de empresa ha indicado que los responsables de Eulen no han admitido ninguna de las propuestas presentadas por la plantilla a través de los sindicatos con representación (CCOO, CGT y SPBM), situación que consideran "un absoluto bloqueo y desprecio a los derechos de los trabajadores" por el que anuncian la huelga a partir de las 15.00 horas de este miércoles. Desde la CGT recuerdan que en octubre finaliza la concesión a Eulen y que el Ayuntamiento de Málaga no puede prorrogar el contrato con "una empresa que utiliza el CME como una fuente millonaria de ingresos, sin importar ni la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía ni las condiciones laborales de quienes atienden el teléfono municipal de Policía Local y Bomberos".
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
- La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
- Málaga se asfixia por el calor: la Aemet activa la alerta amarilla por terral y máximas de 38ºC
- Un hotel de cinco estrellas en Málaga lanza una oferta para residentes: cena, noche y desayuno por 250 euros
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón