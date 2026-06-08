Los operadores del Centro Municipal de Emergencias de Málaga anuncian huelga indefinida a partir del miércoles

Los gestores telefónicos del Centro Municipal de Emergencias (CME) de Málaga, sede en la que se gestionan las llamadas de los ciudadanos a la Policía Local (092), Bomberos (080) o al Servicio de Atención Integral al Ciudadano y del Servicio Urgente de Atención a la Mujer Maltratada (010), han anunciado a través de su comité de empresa una huelga indefinida a partir de este próximo miércoles 10 de junio.

Salarios por debajo del SMI

Los trabajadores, que llevan años luchando por mejorar unas condiciones laborales de "37 horas semanales y sueldos inferiores a los 1.000 euros, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" y equiparar sus condiciones sociolaborales y económica a los existentes en servicios de emergencias como el 061 o el 112, aseguran haber tomado esta “drástica” decisión tras la "falta de voluntad negociadora que atribuyen a la empresa concesionaria Eulen, a la que acusan de "modificar constantemente y de forma arbitraria el calendario laboral de los trabajadores" y con la que no han llegado a ningún acuerdo en la reunión que se ha celebrado este lunes en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) a la que, aseguran, el Ayuntamiento "ha rechazado asistir".

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Sala de gestión de llamadas del CME. / L.O.

"Desprecio a los trabajadores"

El comité de empresa ha indicado que los responsables de Eulen no han admitido ninguna de las propuestas presentadas por la plantilla a través de los sindicatos con representación (CCOO, CGT y SPBM), situación que consideran "un absoluto bloqueo y desprecio a los derechos de los trabajadores" por el que anuncian la huelga a partir de las 15.00 horas de este miércoles. Desde la CGT recuerdan que en octubre finaliza la concesión a Eulen y que el Ayuntamiento de Málaga no puede prorrogar el contrato con "una empresa que utiliza el CME como una fuente millonaria de ingresos, sin importar ni la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía ni las condiciones laborales de quienes atienden el teléfono municipal de Policía Local y Bomberos".