La playa de Málaga de arena gruesa y oscura en la que puedes ver un yacimiento paleocristano, unas termas romanas y una torre del sigo XVI

Una playa de arena oscura y aguas cristalinas en la que se puede ver un yacimiento paleocristiano, unas termas romanas y una torre almenara del siglo XVI. Así es la playa de Linda Vista, un litoral situada San Pedro de Alcántara, perteneciente al municipio de Marbella, que la prestigiosa Guía Repsol ha destacado como una de las siete mejores playas de toda Málaga para ir con niños.

Situada en la urbanización Linda Vista, esta playa se caracteriza por su arena gruesa y oscura en un litoral que se extiende durante 650 metros.

Aguas tranquilas, servicios y valor histórico junto al mar

Además, en sus aguas cristalinas y tranquilas, tanto adultos como niños pueden disfrutar con seguridad de una completa jornada de playa en un entorno de moderada ocupación.

Asimismo, en este entorno se pueden encontrar servicio de hamacas, restaurante y cafeterías, así como alquiler de equipamientos para realizar distintos deportes acuáticos.

Playa de Linda Vista, en San Pedro de Alcántara, Marbella / Diputación de Málaga

Pero no solo la belleza natural y paisajística hace de esta playa una de las más destacadas de la provincia, sino también la importancia histórica que atesora, con grandes hallazgos arqueológicos en sus inmediaciones.

La Basílica Vega del Mar, el tesoro paleocristiano de Linda Vista

"Las olas y la arena no son las únicas protagonistas. Además de los encantos habituales en las playas de Málaga, aquí se asienta uno de los lugares con mayor historia de toda la península: el yacimiento paleocristiano de la Basílica Vega del Mar", recalca al respecto la Guía Repsol.

Este conjunto que cuenta con unos 1.500 años de antigüedad está formado por una basílica de doble ábside y una necrópolis, que se remontan entre los siglos III y VII después de Cristo.

Una basílica primitiva con necrópolis y visitas guiadas

Considerada una de las más antiguas manifestaciones arqueológicas del cristianismo primitivo, esta basílica fue descubierta en 1915 muy cerca de la playa, y fue en 1930 cuando se excavó.

Estos trabajos han dejado al descubierto la planta de la basílica y una necrópolis que la rodea con más de 180 enterramientos de distinta tipología.

Yacimiento paleocristiano de la Basílica Vega del Mar, en Marbella / Diputación de Málaga

"Tiene una gran pila bautismal de inmersión que destaca en el templo. Una forma interesante de acercar la cultura romana a los más pequeños al ser de libre acceso, aunque, si se desea, se pueden concertar visitas guiadas los sábados, domingos y festivos de 11:15 a 13:00 horas", señala la Guía Repsol.

Las termas romanas y la torre almenara junto a la playa

Además, a escasos metros se encuentra también las termas romanas conocidas como 'las Bóvedas', junto a las que se sitúa una torre almenara defensiva del siglo XVI.

Estas termas abastecían en el siglo II después de Cristo a toda una población en la que, como caracterizaba a estos establecimientos del Bajo Imperio Romano, no faltaba el lujo y la opulencia.

Salas abovedadas y acceso a pie desde San Pedro de Alcántara

En la actualidad, se conservan varias salas abovedadas que rodean un espacio central con bóveda anular y óculo, a lo que en su día se sumaba una segunda planta de la que ahora se conserva solo parcialmente el pavimento.

Termas romanas de 'las Bóvedas', en Marbella / Diputación de Málaga

Para llegar a esta playa que entremezcla naturaleza, calma, historia y arqueología desde San Pedro de Alcántara, tan solo es necesario realizar un pequeño trayecto andando de unos minutos.

Cómo llegar a Linda Vista desde Marbella y Málaga

Para quienes deseen llegar desde Marbella, deberán realizar un trayecto en coche de unos 20 minutos por la Autovía del Mediterráneo/A-7, o mediante el transporte público a través de la línea L4 de bus urbano, que llega hasta el centro de San Pedro de Alcántara, desde donde se puede llegar a la playa andando.

Playa de Linda Vista, en San Pedro de Alcántara, Marbella / Diputación de Málaga

En caso de salir desde Málaga, el camino se realiza en una hora por la autopista AP-7 o la autovía A-357 y A-355, tras lo que se podrá entrar en la playa por la céntrica Avenida del Mediterráneo.