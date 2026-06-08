El PP de Málaga pide más recursos contra la «impunidad» de las narcolanchas

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha recriminado el déficit de medios tanto personales como materiales que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «hacer frente al aumento y el cambio de modelo de la criminalidad», por lo que ha pedido al Gobierno de España más recursos para que nuestras costas «dejen de ser autovías de impunidad» para las narcolanchas.

Así lo explicó el domingo en Vélez-Málaga junto a la secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, y el presidente local y alcalde, Jesús Lupiáñez, donde advirtió de que «no es casualidad que los índices de criminalidad suban mientras el Gobierno mantiene a la baja el número de efectivos», marco en el que señaló el «déficit de 700 policías y 550 guardias civiles del que alertan los sindicatos en la provincia», según precisó la formación en una nota.

«Desde Manilva hasta Nerja, llevamos ya más de un año denunciando cómo las narcolanchas campan a sus anchas con absoluta impunidad y riéndose incluso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que les persiguen con medios deficitarios», explicó Navarro, quien destacó que «no podemos afrontar estas nuevas formas de delincuencia del siglo XXI con los medios del siglo XX y con el déficit de efectivos».