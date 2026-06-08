¿Pudo estar aquí el anfiteatro nunca encontrado de la Málaga romana?

«Después de tanto tiempo mirando planos, tú lees lo que otros no leen», comenta Cristóbal Díaz Lozano.

Este arquitecto técnico malagueño e ingeniero de edificación, que ha trabajado en Reino Unido, Eslovaquia, Argentina y Brasil, propone una atractiva hipótesis: el visionado de planos de Google Earth y del Catastro le habrían permitido localizar el posible anfiteatro de la Malaca romana donde combatirían gladiadores.

Como recuerda, Cristóbal Medina Conde se hizo eco en el XVIII, en sus ‘Conversaciones históricas malagueñas’, de la posible ubicación del anfiteatro donde hoy están las Casas de Campos, junto a la plaza de la Merced.

Cristóbal Díaz Lozano, en la calle San Agustín donde, según su teoría, habría en el subsuelo gradas del anfiteatro romano de Málaga. / A.V.

Para este arquitecto técnico, el anfiteatro podría estar emplazado cerca, en un área que empezaría casi a las puertas del Palacio de Buenavista, donde estaría la cavea o grada, y que ocuparía de forma elíptica parte de las calles Granada, Beatas y Tomás de Cózar. El tamaño y forma: muy similar al del anfiteatro de Cartagena, destaca.

«El anfiteatro estaría a cinco o seis metros por debajo», calcula, y apunta que la arena comenzaría donde hoy se encuentra el Palacio de Solesio, donde se realizaron excavaciones en su día. «Si se hubiese continuado con ellas sería la arena, no la grada», apunta.

Para el arquitecto técnico, las medianeras de las casas marcarían todavía el perfil del anfiteatro de Malaca. / Google Earth/Elaboración propia

Como explica, a esta conclusión ha llegado analizando las medianeras visibles de las casas, mediante las cuales «se puede percibir la figura geométrica de un óvalo, una elipse», aunque al norte no se cierra porque, señala, coincidiría con la zona más cercana a la muralla de época musulmana; por lo que aventura que en su construcción podrían haberse empleado materiales del anfiteatro romano.

Por eso, considera que «todo apunta», a que las primeras edificaciones del entorno se habrían cimentado sobre la cavea o graderío.

La planta del posible anfiteatro romano de Málaga sería muy similar al de Cartagena, sostiene el arquitecto técnico. / Google Earth/Elaboración propia

Cuando se le plantea que la calle Granada era un antiguo arroyo, Cristóbal Díaz Lozano propone que se hagan prospecciones con georradar o, en su caso, excavaciones en la plaza de Jesús Castellanos o en la de la Judería, donde, según su hipótesis, quedarían restos de esa grada.

Como recalca, con este método asegura haber localizado unos diez teatros o anfiteatros de localidades andaluzas, todos por excavar.

Reconstrucción del posible anfiteatro de Malaca, desde el Teatro Romano. / Google Earth/Elaboración propia

Las respuestas de los expertos

El arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres, que excavó en 2008 el palacio de Solecio, explica a este diario que, por un lado, la curvatura de calle Granada se debe a que era «un río», y por otro, recuerda que también se excavó enfrente, en los números pares, y se hallaron «unas termas altoimperiales»; pero ningún rastro de anfiteatro en el entorno.

Por su parte, el catedrático de Arqueología de la UMA y académico de San Telmo, Pedro Rodríguez Oliva, ha señalado que la búsqueda de edificios de grandes dimensiones a través del parcelario «es bastante correcta».

Vista del posible anfiteatro romano de Malaca desde la plaza de la Merced. / Google Earth/Elaboración propia

El académico resalta que la zona en cuestión tiene «bastante agua, de ahí la presencia de termas romanas y, en caso de que hubiera un anfiteatro, el agua del arroyo podía quedar debajo, como una cloaca, aunque, por lo que he visto del cauce, no permite pensar en eso, dado que el arroyo es poco profundo».

Por otro lado, recordó que, hasta la fecha, no se ha encontrado «ninguna inscripción» relacionada con un anfiteatro, «aunque eso no significa que no hubiera, porque a veces eran edificios desmontables de madera». De cualquier manera, califica la propuesta de «hipótesis interesante», que solo se puede demostrar excavando, remarca.

Y con respecto a la teoría de la plaza de la Merced, recuerda que las excavaciones en el solar del Astoria no fueron lo suficientemente profundas, por lo que el enigma continúa.