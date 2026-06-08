El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación

El calendario de ferias y fiestas de la provincia de Málaga continúa su curso, con festividades que se extenderán durante todo el verano llenando el territorio de fuegos artificiales, música y baile. Es lo que ocurrirá esta semana con Frigiliana, que celebrará desde este jueves y hasta el domingo su Feria en honor a San Antonio de Padua, su patrón, con actuaciones de música en directo, juegos populares, romería y actividades para todas las edades.

"Serán unos días llenos de diversión, tradición, música, actividades para todas las edades y momentos inolvidables para disfrutar en familia y con amigos", han señalado desde el Ayuntamiento de Frigiliana sobre estas fiestas, que contarán con toda clase de iniciativas distribuidas por distintos puntos de este pueblo blanco.

Juegos populares y feria de día en la Caseta Oficial de Frigiliana

Así, los juegos infantiles más tradicionales se llevarán a cabo, como desde hace décadas, en el barrio de San Antonio, donde se podrá participar y disfrutar de carreras de cintas, carreras de huevos y su mítico juego de los 'pucheros'.

Además, tanto las actuaciones musicales como las sesiones de Dj, bailes y la feria de día se llevarán a cabo en la Caseta Oficial del recinto ferial.

San Antonio de Padua marca el día grande de la feria

Pero el día central de estas fiestas llegará el 13 de junio, festividad de San Antonio de Padua, que este año caerá en sábado y que acogerá su tradicional misa y romería.

El programa de la Feria de Frigiliana 2026 comenzará este jueves en la Caseta Municipal a las 18.00 horas con la gala de Elección de la Reina y Caballero Infantil de la Feria 2026.

Alumbrado y arranque del programa de la Feria de Frigiliana

El momento más esperado de este primer día de feria ocurrirá a las 21.30 horas con el encendido del alumbrado del Recinto Ferial, a lo que seguirá a las 22.30 horas la gala de la Elección de la Reina y Caballero 2026, tras lo que continuará la fiesta en la Zona Joven.

El programa continuará el viernes con un almuerzo en honor a los mayores, celebrado a las 13.30 horas en la Caseta Municipal, tras lo que se celebrará a las 15.30 horas la actuación de Jesús González y Rocío Guerra, ganadores del programa de Canal Sur Origen y Copla.

El viernes llega con juegos populares y conciertos

Durante la jornada también se celebrarán juegos populares con animación y speaker, donde los ciudadanos podrán disfrutar de carreras de huevos, cintas, 'pucheros' y otras "sorpresas" a las 17.30 horas en la barriada de San Antonio.

En la Caseta Municipal, por su parte, se llevará a cabo a las 22.30 horas la actuación de Proyecto Mandarina, así como el concierto del mítico grupo 'No me pises que llevo chanclas' a las 00.00 horas.

La noche del viernes y la misa del patrón

La programación del viernes finalizará con la Orquesta D'Vértigo a las 1.30 horas, además de con las actuaciones de los DJ Dani Raya y Óscar Martín en la Zona Joven.

Frigiliana celebra esta semana su feria en honor a San Antonio de Padua / Turismo Frigiliana

Las actividades del sábado, Día de San Antonio, arrancarán a las 11.30 horas con la misa en honor a San Antonio de Padua, patrón de Frigiliana, acompañada por el Coro Rociero 'Peña de la Amistad'.

La romería de San Antonio recorrerá Frigiliana

A las 12.30 horas será el momento de la salida de la romería, que partirá de la Plaza de la Iglesia hacia la barriada de San Antonio acompañada por el Tamborilero Juan Rodríguez, el Coro Rociero Peña de la Amistad y la Banda de Música de Frigiliana.

Una vez llegada a la barriada, se llevará a cabo a las 14.00 horas la actuación del grupo Alalba y, a las 17.00 horas, una carrera de cintas a caballo con premios para el Mejor Clasificado, la Mejor Carroza y el Mejor Ataviado, tanto en pareja como individual.

Los galardones se entregarán a las 20.00 horas, cuando la romería regresará a la iglesia.

La Húngara, uno de los conciertos más esperados

En la Caseta Municipal, por su parte, se llevará a cabo la actuación del grupo Los Falis a las 22.30 horas.

A las 00.00 horas llegará uno de los momentos musicales más esperados de la feria, la actuación de La Húngara, tras lo que finalizará la jornada a las 1.30 horas con la actuación de la Orquesta D'Vértigo.

Día del Niño y actividades para toda la familia

El último día de la feria, el domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar del Día del Niño, en el que las atracciones estarán a mitad de precio.

Las actividades comenzarán en la Caseta Municipal a las 12.00 horas con un pasacalles floreado de la Banda de Música de Frigiliana, a lo que seguirá a las 13.00 horas la actuación del grupo de baile de Ángela Muñoz y, a las 14.00 horas, Coros y Danzas de Frigiliana.

Música en directo y ambiente joven el domingo de feria

Asimismo, a las 15.00 horas se celebrará el concierto de Miguel Botana y, a las 17.30 horas, el del Grupo Malamanera.

En la Zona Joven, por su parte, se producirá a las 19.30 horas la actuación de Midnight Mechanic, así como la entrega de premios del Torneo Local de Ajedrez.

Cierre oficial de la Feria de Frigiliana el domingo

A las 22.30 horas será el momento de la actuación de la Orquesta Vértigo Show, a lo que seguirá a las 23.30 horas el concierto de Raya Real.

El cierre oficial de la feria se llevará a cabo a las 1.00 horas con los fuegos artificiales y traca de clausura de la feria, así como con la actuación de la Orquesta Vértigo Show a las 1.15 horas.