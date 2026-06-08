Banca
Unicaja refuerza Marketing, Riesgos y Cumplimiento Normativo con tres nuevos directores
El banco crea una dirección específica de Marketing, que liderará Gonzalo Saiz, e incorpora a Yolanda Hueso y Héctor Martín para áreas clave de control y gobernanza
Unicaja mueve piezas en su estructura directiva para reforzar áreas estratégicas del banco. La entidad ha nombrado a tres nuevos directores en Riesgos, Cumplimiento Normativo y Marketing, dentro del proceso de evolución previsto en su plan estratégico.
La principal novedad es la creación de una dirección específica de Marketing, que estará encabezada por Gonzalo Saiz García y quedará integrada en la dirección general de Negocio Minorista. Hasta ahora, las funciones de marketing estaban incluidas dentro de la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.
Con esta nueva estructura, Unicaja busca dar más peso propio al área de Marketing, mejorar su coordinación interna y alinearla de forma más directa con las prioridades comerciales y de experiencia de cliente marcadas por la entidad.
Junto a este nombramiento, Yolanda Hueso Camacho asumirá la dirección de Modelos de Riesgo de Crédito, mientras que Héctor Martín Sampedro será el nuevo director de Cumplimiento Normativo.
Según ha trasladado el banco, estos cambios forman parte del proceso de refuerzo de su modelo de negocio, control y gobernanza, con una mayor especialización de funciones consideradas clave para la entidad.
Perfiles con experiencia en banca, regulación y grandes compañías
Gonzalo Saiz García llega a Unicaja tras haber sido director de Marketing de Bankinter durante 12 años, hasta 2025. Antes ocupó puestos de responsabilidad en compañías como Samsung y HP.
Por su parte, Héctor Martín Sampedro se incorpora procedente de ING, donde desde 2018 era responsable de Cumplimiento Normativo. Su trayectoria incluye también experiencia en Barclays, Morgan Stanley, EY e IBM.
En el caso de Yolanda Hueso Camacho, la nueva responsable de Modelos de Riesgo de Crédito cuenta con más de una década de experiencia entre el Banco de España y el Banco Central Europeo. Durante ese periodo ha trabajado en investigaciones y evaluación de modelos internos, con especialización en supervisión bancaria, regulación prudencial y riesgo de crédito.
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