Unicaja refuerza Marketing, Riesgos y Cumplimiento Normativo con tres nuevos directores

Unicaja mueve piezas en su estructura directiva para reforzar áreas estratégicas del banco. La entidad ha nombrado a tres nuevos directores en Riesgos, Cumplimiento Normativo y Marketing, dentro del proceso de evolución previsto en su plan estratégico.

La principal novedad es la creación de una dirección específica de Marketing, que estará encabezada por Gonzalo Saiz García y quedará integrada en la dirección general de Negocio Minorista. Hasta ahora, las funciones de marketing estaban incluidas dentro de la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.

Gonzalo Saiz García‑Vidal asume la nueva Dirección de Marketing de Unicaja. / L.O.

Con esta nueva estructura, Unicaja busca dar más peso propio al área de Marketing, mejorar su coordinación interna y alinearla de forma más directa con las prioridades comerciales y de experiencia de cliente marcadas por la entidad.

Junto a este nombramiento, Yolanda Hueso Camacho asumirá la dirección de Modelos de Riesgo de Crédito, mientras que Héctor Martín Sampedro será el nuevo director de Cumplimiento Normativo.

Yolanda Hueso Camacho / L.O.

Según ha trasladado el banco, estos cambios forman parte del proceso de refuerzo de su modelo de negocio, control y gobernanza, con una mayor especialización de funciones consideradas clave para la entidad.

Perfiles con experiencia en banca, regulación y grandes compañías

Gonzalo Saiz García llega a Unicaja tras haber sido director de Marketing de Bankinter durante 12 años, hasta 2025. Antes ocupó puestos de responsabilidad en compañías como Samsung y HP.

Por su parte, Héctor Martín Sampedro se incorpora procedente de ING, donde desde 2018 era responsable de Cumplimiento Normativo. Su trayectoria incluye también experiencia en Barclays, Morgan Stanley, EY e IBM.

Héctor Martín Sampedro, director de Cumplimiento Normativo / L.O.

En el caso de Yolanda Hueso Camacho, la nueva responsable de Modelos de Riesgo de Crédito cuenta con más de una década de experiencia entre el Banco de España y el Banco Central Europeo. Durante ese periodo ha trabajado en investigaciones y evaluación de modelos internos, con especialización en supervisión bancaria, regulación prudencial y riesgo de crédito.