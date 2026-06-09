El centro comercial McArthurGlen Málaga abre el verano 2026: horario de apertura extendido, más zonas de sombra, un Dog's Fest y Mundial de Fútbol

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga, situado junto a Plaza Mayor, ha estrenado este mes de junio su tradicional horario de verano pasando a abrir todos los días hasta el 30 de septiembre (incluidos domingos y festivos) de 10.00 a 22.00 horas. Además, durante los meses de julio y agosto, se llevarán a cabo dos aperturas extraordinarias en jueves en las que este centro comercial permanecerá abierto hasta medianoche, acompañando al cliente con varias iniciativas a medida para animar la noche.

De cara a esta temporada estival, el centro incorpora nuevas zonas de sombra y sistemas de nebulización de agua que ayudarán a mantener un ambiente fresco "incluso en los días más calurosos" para "ofrecer una experiencia aún más cómoda y agradable" a los visitantes.

Además, se ha reforzado la conectividad con un servicio de bus lanzadera directo desde los principales hoteles de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola.

"El verano llega a McArthurGlen Designer Outlet y lo hace con multitud de propuestas que se repartirán a lo largo del período estival, ha explicado este martes el centro comercial, que sigue trabajando en su proyecto de ampliación.

Una vista del centro comerical McArthurGlen de Málaga, junto a Plaza Mayor. / L. O.

Un Dog's Fest y un año de Mundial de fútbol

Por otra parte, al ser este 2026 un año de Mundial de Fútbol (que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio), el centro propondrá durante los fines de semana a visitantes y clientes diversas activaciones relacionadas con este gran evento deportivo. Cada fin de semana durante el Mundial, los visitantes podrán disfrutar de una variada programación de actividades diseñadas para todos los públicos, como el "Gol Challenge”, mural colaborativo, pintacaras y talleres de personalización de abanicos

En el mes de septiembre, McArthurGlen y Plaza Mayor celebrarán por primera vez un Dog’s Fest, unas jornadas en las que los amantes de los perros podrán disfrutar y aprender con sus mascotas.

Para los miembros del McArthurGlen Loyalty Club, el verano trae un concurso que culminará el próximo 30 de junio y que ofrece como premio el sorteo de un exclusivo viaje a Maldivas para dos personas.

Más de 40 millones de visitas en McArthurGlen Designer Outlet de Málaga

El centro McArthurGlen Designer Outlet de Málaga ha cerró el ejercicio 2025 con un crecimiento del 9% en ventas y del 6% en afluencia, lo que le ha permitido alcanzar los 9,2 millones de visitantes. Desde su apertura en el año 2020, más de 40 millones de personas han visitado esta superficie.

El centro comercial McArthurGlen de Málaga, situado junto a Plaza Mayor, ha cerrado el 2025 con nuevo récord de visitantes. / L. O.

El Grupo McArthurGlen, propietario, promotor y gestor líder en Europa de outlets premium y de lujo, fue fundado por los socios Kaempfer en 1993. El Grupo ha desarrollado desde entonces 685.000 metros cuadrados de espacio comercial. Actualmente, la compañía gestiona 22 outlets en 8 países: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido, generando unos ingresos totales de la cartera por valor de 5.000 de euros al año.

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Los centros acogen grandes firmas de lujo y premium y ofrecen a casi 100 millones de clientes amantes de la moda descuentos durante todo el año en entornos de compras de alta calidad y al aire libre.