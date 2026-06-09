Conmemoración
La comisión del bicentenario de Cánovas del Castillo ya está en marcha en su Málaga natal
Las principales instituciones culturales de Málaga se coordinan para desarrollar un programa de actos en 2028, en el 200 aniversario de su nacimiento
Ya está en marcha la llamada Comisión Institucional, que se encargará de organizar los actos para conmemorar, en 2028, los dos siglos del nacimiento en Málaga de Antonio Cánovas del Castillo, que nació el 8 de febrero de 1828 en la calle Nuño Gómez de la capital.
Según ha podido saber este periódico, las instituciones que inicialmente han promovido esta comisión del bicentenario han sido la Asociación de la Prensa de Málaga, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Ateneo.
Estas entidades enviaron, el pasado mes de marzo, una carta al alcalde Francisco de la Torre, para solicitar la constitución de este organismo, que ya ha celebrado algún encuentro.
La idea inicial es que la comisión la integren, además del Ayuntamiento de Málaga, representantes del resto de administraciones (Gobierno central, a través de la Subdelegación del Gobierno; la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Diputación), así como la Universidad de Málaga.
Difundir su figura, vida y obra
El objetivo es que, a lo largo de 2028, se programen en su ciudad natal una serie de actos que realcen y difundan la figura, vida y obra del político más importante en la Historia de España del siglo XIX, presidente del Gobierno en seis ocasiones, así como uno de los grandes artífices de la Restauración monárquica -y el único malagueño jefe del Estado por unos días, mientras llegaba a España Alfonso XII, recuerda en un trabajo el académico de Ciencias y San Telmo Manuel Olmedo-; sin olvidar que el Parque de Málaga nació gracias a Cánovas.
Por otro lado, algunas de las entidades que han puesto en marcha la comisión guardan relación directa o indirecta con Antonio Cánovas del Castillo, quien en su adolescencia fundó y dirigió el periódico semanal ‘La Joven Málaga’, de ahí la presencia de la Asociación de la Prensa.
En esa línea, el estadista malagueño fue ateneísta y presidente del Ateneo de Madrid, lo que explica la presencia del Ateneo de Málaga; además de socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, a la que donó numerosos libros a su biblioteca.
La Casa Natal de Cánovas
Fuentes consultadas por este periódico expresaron el deseo de que, al menos el próximo 8 de febrero de 2028, se pueda poner la primera piedra del futuro Centro de Interpretación de Cánovas, una de las promesas electorales más antiguas de Francisco de la Torre, pues el proyecto le acompaña desde sus primeras elecciones en 2003.
Como ha informado La Opinión, el proyecto englobará los números 9 al 15 de la calle Nuño Gómez, incluido el número 11, que era el último trozo original de la casa natal de Cánovas, demolido por ruinoso en 2004. A finales de marzo, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, explicaba a este diario que faltaba cerrar la compra por el Ayuntamiento del número 15, que pertenece a la Junta de Andalucía, un inmueble de tres plantas contemporáneo de Cánovas: de 1866.
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