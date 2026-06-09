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Desalojan una residencia de estudiantes de Málaga tras un derrame de ácido sulfúrico

Un trabajador del establecimiento ha sido trasladado por los sanitarios al Centro de Salud de Churriana con síntomas de intoxicación

Un bombero trabaja en el interior del establecimiento.

Un bombero trabaja en el interior del establecimiento.

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La Opinión

Un derrame de ácido sulfúrico ha provocado este mediodía el desalojo de una residencia de estudiantes de Málaga y el traslado de un hombre a un centro de salud con síntomas de intoxicación.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.00 horas de la mañana de este martes en una residencia de estudiantes ubicada en la calle Vega, en el distrito malagueño de Churriana. Una llamada a Emergencias 112 ha alertado del vertido que se había producido en el interior del establecimiento cuando un trabajador estaba trasladando un bidón que contenía ácido sulfúrico, un compuesto muy utilizado para tareas de limpieza y mantenimiento.

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Limpieza y ventilación

Con esta información, el centro coordinador ha movilizado a los Bomberos y a los sanitarios del 061, que han trasladado a un hombre de 51 años al Centro de Salud del distrito. Fuentes del operativo han explicado que al menos dos huéspedes de origen polaco y otra trabajadora de la residencia han sido atendidas en el lugar. Los bomberos han desalojado el inmueble y trabajan en la limpieza y ventilación del mismo.

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