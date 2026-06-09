El dulce que parece una fruta y arrasa en TikTok llega a Málaga: así es el trampantojo de mango y cacahuete

Seguro que ya los ha visto en TikTok o Instagram. A simple vista parecen frutas reales, pero en su interior esconden una elaboración de alta pastelería. Son los trampantojos dulces, una de las últimas tendencias virales en redes sociales, y ya se pueden encontrar en Málaga.

El término procede del francés trompe l’oeil, que significa literalmente "engaña al ojo". Y eso es exactamente lo que consiguen estas piezas: reproducir con gran precisión la forma y el aspecto de frutas u otros alimentos, aunque por dentro estén elaboradas con mousses, cremas, geles, bizcochos y coberturas de chocolate o manteca de cacao.

Qué es un trampantojo dulce y de qué están hechos los postres de mango y cacahuete

Esta tendencia aterriza ahora en la ciudad de la mano de Pastelería Sueño, ubicada en el barrio malagueño de Nueva Málaga, donde han incorporado a su obrador dos versiones de estos dulces virales: un trampantojo de mango y otro de cacahuete.

Según ha anunciado la propia pastelería, estas elaboraciones estarán disponibles "por tiempo indefinido todos los días de apertura", por lo que los clientes podrán probarlas.

El trampantojo de mango está elaborado con una mousse ligera de mango, un gel intenso de mango y trozos reales de esta fruta para aportar textura. Todo ello queda recubierto por una fina capa de chocolate blanco que aporta un efecto crujiente al primer bocado.

La segunda propuesta es el trampantojo de cacahuete, una creación que combina bizcocho de cacahuete, caramelo con un ligero toque salado, praliné de cacahuete y mousse de chocolate al caramelo.

Quién es Cédric Grolet, el repostero francés que inspiró las frutas de 6 euros

Estas frutas se viralizaron por Cédric Grolet, uno de los reposteros más célebres y seguidos del planeta. Este pastelero francés, formado en la élite de la gastronomía gala, revolucionó el mundo de los postres al recrear frutas con una precisión milimétrica utilizando técnicas de alta pastelería.

Con más de 13 millones de seguidores en Instagram y vídeos que superan los 300 millones de visualizaciones, Grolet convirtió sus creaciones en un auténtico espectáculo visual que no tardó en viralizarse en todo el mundo. Ahora, ese fenómeno que nació entre las vitrinas de París llega a las calles de Murcia por 6 euros la unidad.

De París y Suiza a Nueva Málaga: la historia de amor y repostería detrás de Pastelería Sueño

Pastelería Sueño es un obrador que trabaja sus productos de forma 100% artesanal, respetando los tiempos que requiere la pastelería bien hecha y apostando por ingredientes de máxima calidad. Una filosofía con la que buscan transmitir a su clientela la ilusión de un proyecto que nació, precisamente, de un sueño.

Ese sueño fue el de Leila y Theo, los fundadores de esta pastelería francesa en Málaga. Ella es natural de Lausana, en Suiza, y él nació en París. Se conocieron en Francia y más tarde se marcharon a vivir a Canadá, pero tenían claro que su proyecto debía tomar forma en Andalucía, tierra de la familia de Leila.

Así nació Sueño, una pastelería de inspiración francesa donde elaboran piezas como croissants de sabores, roulés, viennoiserie, macarons y otros dulces clásicos de la repostería francesa. Ahora, además, suman a su escaparate los trampantojos dulces, una de las tendencias más virales de la alta pastelería.