La empresa cárnica malagueña Prolongo-Faccsa acude a la feria de alimentos Seoul Food and Hotel 2026

La compañía malagueña Prolongo-Faccsa está presente estos días en Corea del Sur para participar en Seoul Food & Hotel 2026, la feria internacional más importante del sector de la alimentación y la hostelería en este país, que se celebrará del 9 al 12 de junio.

Prolongo-Faccsa, una de las compañías líderes en el sector porcino español, afirma que, con esta presencia, continúa "con paso firme" su hoja de ruta de internacionalización en el continente asiático. Tras su reciente participación en la feria en Sial China, la delegación de la empresa malagueña acude ahora a Seoul Food&Hotel 2026, encabezada por Miguel Álvarez como responsable comercial de Corea.

La cita, que tiene lugar en el gran centro de exposiciones KINTEX (Korea International Exhibition Center), reúne a miles de compradores profesionales, importadores y distribuidores de toda la región de Asia-Pacífico.

Para Prolongo-Faccsa, este evento representa una plataforma estratégica "fundamental" para fidelizar a sus clientes actuales en el país y abrir nuevas vías de negocio en un mercado con un alto consumo de carne de porcino y una creciente demanda de productos de máxima calidad.

Prolongo-Faccsa y la fortaleza del sector porcino de capa blanca

"Prolongo-Faccsa aprovechará el marco institucional del pabellón español para poner en valor no solo su amplio catálogo de productos adaptados al mercado local (cortes específicos muy demandados en la gastronomía coreana), sino también la fortaleza del sector porcino de capa blanca de nuestro país, reconocido a nivel mundial por sus estrictos modelos de bienestar animal y bioseguridad", comnta la empresa.

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Las instalaciones de Faccsa y Prolongo en Cártama (Málaga). / L. O.

Durante las cuatro jornadas de feria, la agenda de Prolongo-Faccsa estará marcada por encuentros de alto nivel con socios estratégicos, distribuidores mayoristas y representantes del canal Horeca y del sector del retail asiático.