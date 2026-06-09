La familia que iba a ser desahuciada este jueves recibió por sorteo una vivienda municipal en octubre: "Estoy supercontenta", dice Marisol Troncoso

Final feliz para Marisol Troncoso y su familia, que iba a ser desahuciada por orden judicial de su piso en alquiler, tras 18 años de riguroso pago de la mensualidad en la calle Mauricio Moro Pareto, porque sus arrendadores, a su vez, debían abandonar su vivienda en alquiler.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, llamaron este martes a Marisol Moscoso, para comunicarle que, el 27 de octubre del año pasado, le fue adjudicado a su hijo Alejandro, por sorteo, una de las 4 viviendas adaptadas de una próxima promoción municipal de viviendas en la zona próxima a la expansión de la Universidad de Málaga, en el sector R1 Universidad.

Marisol Troncoso atendía ayer a María, su madre, de 95 años, antes de una rueda de prensa con Con Málaga. / A.V.

Como comprobó este periódico, Alejandro, que tiene esquizofrenia, fue el adjudicatario de una vivienda de dos dormitorios, adaptada para que en ella pueda vivir su abuela María, madre de Marisol, de 95 años, que se mueve en silla de ruedas y vive con un respirador. También vivirá con ellos Ramón Troncoso, hermano de Marisol, quien, como explicó a este diario, tras 40 años trabajando en Venezuela, recibe lo que equivale a un euro de pensión.

El concejal Francisco Pomares explicó a este diario que trataba de encontrar una "solución", al problema de esta familia, cuando comprobó que había sido una de las agraciadas por el sorteo de octubre del IMV. Como detalló el concejal, la nueva promoción, todavía en construcción, está formada por 84 viviendas en régimen de alquiler, con aparcamiento y trastero.

La promoción municipal de viviendas del IMV está junto a la zona de expansión de la Universidad. / La Opinión

Marisol Troncoso: "Estoy supercontenta"

Nada más conocer la noticia, Marisol confesó a La Opinión estar "supercontenta". Como explicó, ella se encargó de la solicitud del piso en alquiler para su hijo; pero por las innumerables gestiones en los últimos meses, en busca de una vivienda, "me olvidé de comprobar el sorteo".

Marisol Troncoso explicó que, según le detalló el alcalde, la promoción estará lista para "septiembre u octubre", y entre medias el Ayuntamiento les ofrecerá "una solución habitacional".

Marisol, con la sentencia que ordena su desahucio y el de su familia el próximo 11 de junio. / A.V.

Ahora mismo, informó esta vecina, la familia ha abandonado ya la vivienda de Mauricio Moro y ha encontrado un piso en alquiler vacacional por una semana, en la zona de Armengual de la Mota. Mañana, destacó, ha sido citada en el Instituto Municipal de la Vivienda para informarle del resto de detalles.

Marisol quiso agradecer, en primer lugar, la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a los grupos políticos que le respaldaron, empezando por el grupo Con Málaga, que el pasado lunes dio una rueda de prensa sobre su caso; así como al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que le prometió ayudar en el pasado pleno, al concejal Francisco Pomares y a La Opinión de Málaga, por dar a conocer su caso.