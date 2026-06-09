Los ganaderos alertan del riesgo de incendios en zonas de alta montaña en Málaga

Justo cuatro años después del inicio del grave incendio de Sierra Bermeja, otro 8 de junio. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la provincia de Málaga alertaba este lunes de la grave situación en la que se hallan las zonas de alta montaña en la provincia. Los ganaderos consideran que de cara a este verano hay un auténtico polvorín en las áreas forestales del interior, a raíz de las intensas lluvias del invierno y las altas temperaturas que han terminado por secar hasta el extremo la importante masa vegetal que puebla áreas de monte bajo, el entorno de los cauces fluviales o incluso muchas parcelas agrícolas abandonadas durante la sequía y ahora en riesgo extremo de terminar calcinadas.

El secretario de organización de COAG Andalucía y máximo responsable provincial, Antonio Rodríguez, considera que a las puertas de la temporada veraniega no todo son malas noticias. Explica que se acaba de llegar a un acuerdo con la administración autonómica para que los pastores no tengan que pagar por ciertos pastos en montes públicos. Esa medida contribuirá a mejorar la labor de prevención de las cabezas de ganado, al eliminar malas hierbas que pueden ser potencial combustible en los incendios.

Aunque habrá ganaderos que de esta forma puedan ahorrar al año de 40.000 a a 50.000 euros, el principal aliciente es que se reducirá la masa vegetal que tantos quebraderos genera en multitud de ocasiones a los responsables del Plan Infoca. Pero también aplaude este portavoz y ganadero en la Alta Axarquía que en los últimos meses, frente al fantasma de la ausencia de relevo generacional, hayan podido tramitarse a través de su colectivo unas 50 nuevas altas de jóvenes ganaderos, de las 150 que suma todo el sector del campo, si sumamos a los agricultores.

En este sentido, Rodríguez alega que las iniciativas de la Junta para dotar de recursos a los jóvenes agricultores y ganaderos permitirán mejorar la competitividad de un sector que sirve de eje fundamental para la producción gastronómica y la exportación internacional, que son pilares de la economía y de las estrategias que, desde Sabor a Málaga, diseña año tras año la Diputación de Málaga.

Los ganaderos más veteranos recuerdan que ni el monte olvida, ni el clima da tregua. La provincia se encuentra en este momento asfixiada, en términos de potencial riesgo de incendios forestales, después de tres semanas consecutivas de temperaturas por encima de lo normal y golpes de calor prematuros.

Paradójicamente, lo que hace unos meses era vida, por las lluvias que han situado al 100% los niveles de los embalses, hoy es combustible fino, seco y continuo: una alfombra que está lista para arder ante cualquier chispa negligente. En este escenario, la figura tradicional del pastor y de sus cabezas de ganado emergen no como una estampa idílica del pasado, sino como una herramienta de ingeniería ambiental de primer orden.

El pastoreo extensivo funciona desde hace siglos como una cuadrilla de prevención infatigable. «Al consumir la biomasa de matorrales y sotobosque, las ovejas y cabras rompen la continuidad horizontal y vertical del combustible vegetal forestal», matiza uno de los nuevos ganaderos consultados.

Así logran limpiar los cortafuegos naturales de forma sostenible, eficiente y sin coste energético externo, ralentizando la velocidad de propagación de hipotéticas llamas y permitiendo que los equipos de extinción terrestre ataquen el fuego en condiciones de seguridad. Esos «bomberos de cuatro patas» están ligados no obstante a un oficio muy duro, agravado por la brecha de servicios del entorno rural.

Además, los márgenes de beneficio son devorados por altos costes de producción y una importante burocracia administrativa. No obstante, sin pastores que guíen los rebaños por las veredas y montes, las masas forestales quedan desatendidas, acumulando una carga de combustible vegetal que sobrepasa la capacidad de cualquier dispositivo de extinción humana.

La memoria colectiva de la provincia guarda una cicatriz imborrable que justifica este temor. Aquel devastador gran incendio forestal de Sierra Bermeja se declaró en el paraje de La Resinera, afectando a Sierra Bermeja y municipios como Pujerra, Benahavís y Estepona. No quedó estabilizado hasta que quedaron calcinadas alrededor de 3.500 hectáreas de superficie, que finalmente fueron cifradas de manera oficial en unas 4.800.

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Desde aquella tragedia, la evolución de la superficie calcinada en la provincia de Málaga ha seguido una tendencia oscilante. Hubo una tregua climatológica y se cerró el balance de 2023 con sólo 100 hectáreas afectadas. Y la sequía acumulada volvió a dejar en conatos los fuegos del siguiente año, con una reducción del 86% de su superficie quemada habitual, o los de 2025. Pero en el conjunto de España, en lo que va de año ya han ardido unas 30.000 hectáreas, cuatro veces más que las acumuladas el pasado año a estas alturas.