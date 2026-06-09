Julieta Brand, Premio Proyección en los II Premios Woman Andalucía: la firma malagueña que debes conocer

Hay decisiones que parecen una locura desde fuera y tienen todo el sentido del mundo desde dentro. La de Maryam Blanes es de esas. Graduada en Recursos Humanos, con un máster en Administración y Dirección de Empresas, había pasado más de una década trabajando en la Cámara de Comercio de Málaga. Un trabajo estable, respetable, de los que no se dejan fácilmente. Y sin embargo, lo dejó. Porque tenía una idea dando vueltas en la cabeza desde hacía años y llegó un momento en que ya no pudo posponerla más. Esa idea era Julieta Brand.

Empezaron cosiendo en casa, con una tienda online y la ilusión de los primeros pedidos. Lo que a muchos les podría parecer un hobby, a Maryam le parecía el principio de algo. Y lo era. La emoción de esos primeros pedidos los llevó a abrir un estudio-taller. Hoy, Julieta Brand tiene su atelier en la Plaza de la Constitución de Málaga, en el edificio donde se ubicaba el clásico Café Central, un lugar donde, como ella misma reconoce, ocurre todo en la ciudad. Difícil encontrar un emplazamiento más simbólico para una marca que habla de Málaga en cada costura.

'Slow fashion' con alma del sur

Lo que diferencia a Julieta Brand de otras firmas no es solo la estética (que ya lo hace, y con mucho carácter), sino la filosofía que hay detrás. La firma define un nuevo concepto de lujo basado en la exclusividad, la calidad y la producción artesanal. Cada pieza está diseñada y elaborada a mano por mujeres y para mujeres, cuidando al detalle los materiales y los acabados. Todas las colecciones son limitadas. No hay producción masiva, ni prisas.

El estilo de la firma se caracteriza por ser colorido, brillante y femenino. Sus prendas llevan lentejuelas y se inspiran en la tradición y cultura andaluza: el flamenco, el cine, el arte y la literatura, pero con un twist contemporáneo pensado para una mujer cosmopolita. Esa combinación es exactamente lo que hace que Julieta Brand funcione tanto dentro como fuera de Andalucía.

Que Julieta Brand sea una de las firmas premiadas en los II Premios Woman Andalucía no es casualidad. Es el resultado de años de trabajo silencioso, de puntadas bien dadas y de una mujer que decidió que la vida que quería vivir no cabía en una oficina. A veces, la mejor decisión de tu vida es la que más miedo da tomar.

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