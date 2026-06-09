La Junta refuerza la vigilancia del virus del Nilo en Málaga y el resto de Andalucía con 120 trampas para mosquitos

La Junta de Andalucía ha activado 120 trampas para el seguimiento y control de los mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en todo el territorio andaluz. El dispositivo, desplegado en todas las provincias, busca vigilar la presencia de mosquitos del género Culex, principalmente Culex pipiens y Culex perexiguus, considerados vectores del virus.

Por el momento, los análisis realizados a las capturas han dado resultado negativo para la circulación del virus del Nilo occidental. Tampoco se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo occidental en humanos este año en Andalucía, según los datos trasladados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Vigilancia del virus del Nilo en Málaga

En la provincia de Málaga, la vigilancia también se ha reforzado dentro del operativo autonómico. En el último informe, Archidona aparece entre los puntos donde se han registrado densidades moderadas de mosquitos, con valores que superaron ligeramente las 100 hembras capturadas por trampa.

Aunque el resultado de los análisis sigue siendo negativo, la Junta mantiene activo el seguimiento ante el incremento progresivo de las densidades de mosquitos coincidiendo con el periodo de mayor presencia de estos insectos.

Actualmente son nueve los municipios malagueños en alerta por el virus del Nilo, a lo que se suma la elevada presencia del mosquito tigre en la provincia.

Trampas en todas las provincias andaluzas

La Consejería ha activado trampas en todo el territorio andaluz y centraliza, además, los datos procedentes de otros dispositivos de vigilancia impulsados por administraciones como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, así como por la Estación Biológica de Doñana del CSIC.

Mosquito tigre, un insecto muy presente en Málaga. / La Opinión

En total, Sanidad recibe información de cerca de 215 puntos de control, una red que sirve para tomar decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio y, en su caso, declarar un área en alerta municipal o un área singular si se detecta circulación del virus en un núcleo de población alejado del principal, como pedanías o entidades locales autónomas.

Más trampas móviles y seguimiento semanal

El sistema de vigilancia se ha reforzado con cinco trampas más en Almería y con tres trampas móviles en cada provincia andaluza. Cada semana se publica un informe con la densidad de mosquitos detectada tanto en trampas fijas como rotatorias.

Esta vigilancia entomológica se completa con los datos aportados por las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la posible detección de aves y équidos infectados con el virus del Nilo occidental.

Sin casos humanos de fiebre del Nilo en Andalucía

Hasta el momento, no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo occidental este año en Andalucía. La Junta ha realizado estudios de laboratorio a 154 usuarios y despistaje de arbovirosis en 58 casos de meningitis víricas.

Desde el inicio del periodo de altas densidades de mosquitos se han llevado a cabo 593 determinaciones de las trampas instaladas en la comunidad, todas ellas con resultado negativo para el virus.

Los controles también se han extendido a la fauna. Según Sanidad, se han analizado 102 aves silvestres sin que se hayan confirmado casos, y tampoco se han detectado positivos en equinos.

Densidades altas en Sevilla y moderadas en Málaga

La Junta sí ha detectado un aumento de la presencia de mosquitos en algunos puntos de Andalucía. En la última semana se han contabilizado capturas de más de 1.000 mosquitos en trampas de Brazo del Este y Cañada de los Pájaros, en La Puebla del Río, en Sevilla, lo que se considera una densidad alta.

También se han registrado entre 500 y 1.000 mosquitos en Montalbán, en Córdoba, con densidad elevada. En otros puntos como Almería, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Matalascañas, La Antilla, La Calatilla, en Huelva capital, y Archidona, en Málaga, las densidades han sido moderadas.

En el resto del territorio andaluz, los valores se han mantenido en niveles bajos, por debajo de las 100 hembras capturadas por trampa.