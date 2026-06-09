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Lumon consolida una facturación de 54 millones en España con la fábrica malagueña de Antequera como gran motor
La compañía finlandesa de acristalamiento destaca que España genera un tercio de su facturación total y recuerda que la factoría antequerana tiene capacidad para producir 6.000 hojas de cristal semanales
La compañía finlandesa Lumon, especializada en soluciones de acristalamiento sin marcos de aluminio para terrazas y que cuenta con una de sus principales fábricas a nivel mundial en la localidad malagueña de Antequera, ha registrado una facturación de 54 millones de euros en España al cierre de 2025. La facturación total del Grupo Lumon ha alcanzado los 159 millones de euros en 2025, con lo que España se ratifica como uno de los mercados "clave" de la compañia y como "centro neurálgico" de sus operaciones en el sur de Europa. La empresa destaca que la factoría de Antequera, inaugurada en 2023, ha reforzado su capacidad para "realizar entregas de manera eficiente" en todo ese mercado.
La empresa ha explicado este martes que los "buenos resultados", similares a los de 2024, también se reflejan en el crecimiento de su plantilla. Lumon cuenta actualmente con cerca de 500 profesionales en España, repartidos entre sus oficinas y la fábrica situada en Antequera.
"Estamos muy orgullosos de ver que nuestro crecimiento en el mercado español se mantiene estable. El año 2026 también ha comenzado con buen pie, con un sólido rendimiento en los primeros meses del año, lo que confirma la evolución positiva de la compañía en España”, ha afirmado el vicepresidente ejecutivo para España del Grupo Lumon, Javier Martínez.
Lumon cuenta con cuatro plantas de fabricación ubicadas en Finlandia, Canadá y España, siendo la de Antequera una de las "más estratégicas" debido tanto "a la magnitud de la inversión como a su capacidad para abastecer a todas las comunidades autónomas de España y a diversos mercados europeos".
Una inversión incial de 30 millones de euros de Lumon en Antequera
La planta, que requirió de una inversión inicial de 30 millones de euros, fue diseñada como una instalación "sostenible y eficiente. Cuenta con una capacidad de producción de más de 6.000 unidades de vidrio a la semana y ocupa una superficie de 25.000 metros cudradados. Lumon destaca las "excelentes conexiones" con los principales centros logísticos, como Algeciras, Málaga y Cádiz, así como el acceso directo a las redes ferroviaria y de autopistas.
"Para respaldar este crecimiento y atender tanto al mercado español como a otros países europeos, inauguramos nuestra fábrica en Antequera en 2023. Se trata de un hito clave para Lumon que refuerza nuestra capacidad para realizar entregas de manera eficiente en toda la región. Además, gracias a esta ubicación, reducimos nuestra huella de carbono al acortar las distancias de transporte hacia el sur del continente", ha añadido Martínez.
Lumon incluye un Ssstema fotovoltaico para cubrir la energía de la fábrica
Como parte de su enfoque medioambiental, la planta incluye un sistema fotovoltaico con más de 680 kWp de capacidad instalada, lo que contribuye "de manera significativa" a cubrir sus necesidades energéticas.
"Decidimos invertir en una de nuestras instalaciones de producción más modernas, diseñada para favorecer una fabricación eficiente y reducir el consumo energético. La planta incluye un sistema fotovoltaico y utiliza fuentes de energía renovables para cubrir el resto de sus necesidades eléctricas", afirma el director de la fábrica de Lumon en Antequera, Benjamín Pérez.
Lumon también ha actualizado su identidad visual como parte de su desarrollo continuo. "La imagen renovada de la marca es más sofisticada y coherente en todos los mercados, lo que refleja la evolución de la empresa y su enfoque en la creación de espacios inspiradores al aire libre", ha expuesto la empresa.
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