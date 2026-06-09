Málaga impulsa la integración urbana del Guadalmedina y prevé iniciar las primeras obras en 2027

La transformación del río Guadalmedina sigue dando pasos adelante. El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han acordado financiar conjuntamente la redacción del proyecto que definirá cómo será la primera fase de esta esperada intervención, cuyo objetivo es integrar mejor el cauce en la ciudad, reforzar la seguridad frente a posibles inundaciones y crear nuevos espacios de conexión entre ambas orillas.

La redacción del proyecto, que ya ha salido a licitación, contará con una inversión de 2 millones de euros, aportados a partes iguales por ambas administraciones. Los trabajos se centrarán en el tramo del río comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel.

Aunque todavía quedan varios trámites por delante, la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja con la previsión de que las primeras obras puedan arrancar en 2027. La intención es que, una vez esté listo el proyecto constructivo, se pueda sacar a concurso la primera fase de una actuación llamada a cambiar la imagen y el uso de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Una actuación clave contra las inundaciones

La iniciativa se apoya en un estudio hidráulico integral desarrollado por Emasa y la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ha contado con el respaldo de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía. El análisis incluyó 69 simulaciones para determinar la solución más segura y eficiente desde el punto de vista hidráulico.

Proyecto de integración urbana del río Guadalmedina / L. O.

La actuación principal consistirá en el rebaje del perfil longitudinal del lecho del río a lo largo de aproximadamente 1,7 kilómetros. Además, se ejecutarán dos saltos hidráulicos destinados a mejorar la capacidad de evacuación de caudales y reducir el riesgo de inundaciones en el entorno urbano. Según explicó Gómez, en determinados puntos el cauce se rebajará alrededor de dos metros, permitiendo garantizar un margen de seguridad de un metro bajo los puentes existentes. Esta solución se ha considerado compatible con la construcción de nuevas infraestructuras peatonales y con la futura transformación paisajística del espacio.

La importancia de estas actuaciones llevó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a declarar el pasado mes de marzo el proyecto de interés para la comunidad autónoma, al considerar que contribuirá a minimizar los riesgos derivados de episodios de lluvias extremas.

Cinco plazas-puente para unir la ciudad

Uno de los elementos más destacados de la propuesta será la creación de cinco plazas-puente que permitirán conectar las dos márgenes del Guadalmedina y generar nuevos espacios públicos para el disfrute ciudadano. Estas estructuras se integrarán en un futuro parque fluvial concebido como un corredor verde que combinará la función hidráulica del río con nuevos usos urbanos, siguiendo criterios de adaptación al cambio climático y renaturalización de espacios degradados.

Vista del Pasillo de Santo Domingo y del cauce del Río Guadalmedina / Álex Zea

La primera fase del proyecto incluirá el diseño de estas cinco plazas-puente, aunque el Ayuntamiento contempla que las primeras obras incorporen inicialmente uno o dos de los puentes de menor tamaño junto al rebaje del cauce, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía cómo será el resultado final de la transformación.

Un proyecto por fases

El contrato actualmente en licitación comprende las actuaciones sobre el cauce, la construcción de las plazas-puente, la instalación de un sistema de riego, el refuerzo de estructuras existentes y las conexiones con el viario urbano. Sin embargo, quedan fuera de esta primera fase otras actuaciones previstas en el anteproyecto, como el soterramiento del tráfico en las avenidas de Fátima, Pasillo de Santa Isabel y avenida de la Rosaleda, así como la urbanización integral de las calles laterales al río.

No obstante, la empresa adjudicataria deberá coordinar el diseño de las futuras plazas con el de los bulevares proyectados, estudiando aspectos como pavimentos, vegetación, iluminación y mobiliario urbano para garantizar una integración coherente del conjunto. Asimismo, el proyecto incluirá un análisis específico sobre las afecciones al tráfico que puedan generar las obras durante su ejecución.

El proceso incorporará también un plan de participación ciudadana para fomentar la implicación vecinal en el diseño y uso futuro de los nuevos espacios. La empresa encargada de redactar el proyecto deberá desarrollar herramientas como talleres, encuestas, jornadas informativas, una página web y acciones en redes sociales para recoger propuestas y sugerencias de la ciudadanía. Estas aportaciones se integrarán progresivamente en el desarrollo del proyecto mediante materiales gráficos y diseños adaptados a cada fase de trabajo.

Con este nuevo impulso institucional, el Ayuntamiento busca convertir el Guadalmedina en uno de los grandes proyectos de transformación urbana de Málaga para los próximos años, combinando seguridad hidráulica, sostenibilidad ambiental y nuevos espacios de convivencia para la ciudadanía.