Málaga acoge este martes la celebración de los II Premios Woman Andalucía: lugar, premiadas y detalles de la gala

Hoy 9 de junio la revista WOMAN Madame Figaro, del grupo Prensa Ibérica, celebra en Málaga los II Premios Woman Andalucía, un galardón cuyo objetivo es reconocer a personas y entidades extraordinarias por su talento y su carácter inspirador que, además, representan la identidad andaluza.

Woman Madame Figaro ha apostado siempre por enfocar el sector de la moda, la belleza y el lifestyle desde el punto de vista de la sostenibilidad y la diversidad en la que la Comunidad de Andalucía es un referente dentro del ecosistema andaluz.

Ocho categorías para reconocer el talento andaluz

Representantes del mundo de la cultura, la moda, la política y la sociedad andaluza se darán cita esta noche en el Gran Hotel Miramar de la capital de la Costa del Sol en un evento en el que se entregarán ocho galardones agrupados en las siguientes categorías: Premio Cantante, Premio Diseñadora, Premio Proyección, Premio Arte, Premio Modelo, Premio Talent, Premio Académico y Premio Tradición.

El Gran Hotel Miramar de Málaga / La Opinión

La gala será presentada por la comunicadora malagueña Celia Bermejo e incluirá la actuación de la cantante Rocío Soto, que pondrá la nota musical a una cita dedicada al talento andaluz femenino.

El evento cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga –Málaga de Moda– Talento Original, Ayuntamiento de Málaga, Turismo de Omán, HONDA, Maribel Yébenes y Mariana Arocha, Alta Estética Dental.

Un trofeo diseñado y realizado a mano para las ocho premiadas

Las premiadas recibirán unos trofeos diseñados y realizados a mano por la artista Gema Calderón. Se trata de piezas artesanales que combinan el hierro forjado, como símbolo de fortaleza, con delicadas flores de porcelana, que representan la sutileza y la belleza, en referencia a las mujeres reconocidas este año.

En esta segunda edición, los Premios Woman Andalucía reconocerán a Pastora Soler con el Premio Cantante; Inés Domecq x The IQ Collection, con el Premio Diseñadora; Julieta Brand, con el Premio Proyección; Sara Baras, con el Premio Arte; Lorena Durán, con el Premio Modelo; Verónica Díaz, con el Premio Talent; Antonio Eloy, con el Premio Académico; y MIABRIL, la firma de Lourdes Montes y Rocío Terry, con el Premio Tradición.