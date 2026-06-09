Los malagueños tienen que pagar ya 12,9 años de sueldo para poder comprar una vivienda: "Nunca se había tenido que destinar tanto"

Los malagueños tienen que dedicar íntegramente de media el sueldo bruto de 12,9 años (el equivalente a unos 150 meses) al pago de la hipoteca de su vivienda comprada en 2025, según el estudio "Relación de salarios y la compra de vivienda" basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma Infojobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta en Fotocasa. El informe, que complementa a otro relativo al alquiler publicado la semana pasada por estas mismas compañías, sitúa a Málaga entre las provincias que más esfuerzo exigen al comprador únicamente tras Baleares (15,1 años), Madrid (15) y por delante de Gipuzkoa (11,7), Tenerife (11,3) y Barcelona (10,2).

El informe parte de un precio medio actual de mercado de 4.364 euros el metro cuadrado en Málaga y una vivienda de segunda mano de 80 metros de superficie, lo que arroja precios de unos 349.129 euros. Por el lado de los sueldos, el estudio recurre al salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2025 fue de 26.966 euros en Málaga euros (2.284 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas).

En España, en 2025, fue necesario destinar íntegramente el sueldo bruto de 101 meses (8,4 años) al pago de una vivienda. El precio de la vivienda a nivel nacional cerró con un incremento anual del 20,5% y situó el precio en diciembre en 2.879 euros el metro, mientras que el salario bruto medio fue de 27.336 euros (2.278 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas).

Málaga es la provincia con el metro cuadrado más caro de Andalucía tras subir además un 13,8% durante ese año. También es la provincia andaluza donde más creció el esfuerzo en 2025 al incrementarse en 28 meses (es decir, 2,3 años), al pasar de 10,6 años en 2024 a 12,9 años en 2025.

Una mujer pasa por delante del escaparate de una agencia inmobiliaria en Málaga. / E. P.

Madrid, donde más sube el esfuerzo, y Andalucía, tercera en el ranking de comunidades

En Andalucía, el orden de las provincias que dedicaron más sueldo íntegro bruto al pago de su vivienda de 80 metros cuadrados es: Málaga (12,9 años), Granada (7,2 años), Cádiz (6,3 años), Sevilla (6,1 años), Huelva (5 años), Almería (4,9 años), Córdoba (4,6 años) y Jaén (3 años). Comprar una vivienda en Andalucía en 2025 exige de media 7,9 años de salario íntegro, 19 meses más que hace un año

Madrid es la comunidad donde más aumentó el esfuerzo en 2025: se incrementó en 34 meses (2,8 años), al pasar de 12,2 años en 2024 a 15 años en 2025. A Madrid, le sigue la comunidad de Baleares (de los 13,5 años en 2024 a los 15,1 años en 2025, que incrementó el pago en 19 meses –1,6 años–), con Andalucía en tercera posición de los incrementos (de los 6,4 años en 2024 a los 7,9 años en 2025, incrementado el pago en 19 meses –1,6 años–).

"La peor crisis de accesibilidad a la vivienda en España", dice Fotocasa

“España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda. Y lo más alarmante es que la media nacional ya refleja una situación límite, porque en los mercados más tensionados, como Madrid o Baleares, el esfuerzo prácticamente se duplica", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

A su juicio, esto evidencia "hasta qué punto la vivienda se está alejando de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y cómo la brecha territorial se agrava cada vez más". "La vivienda ha dejado de ser accesible y es cada vez más difícil de alcanzar para millones de familias", ha agregado.

Una "brecha creciente" entre salarios y precio de la vivienda

"La compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores. El incremento del 1% registrado en 2025 queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda. Esta brecha creciente tiene un impacto directo en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad. La vivienda se consolida, así como uno de los factores que más condicionan la planificación financiera de los hogares", comenta por su parte la directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, Mónica Pérez.