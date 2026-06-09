Moreno confirma que todavía no ha dialogado con Vox a falta de dos días para el arranque de la nueva legislatura andaluza

La inauguración del nuevo puente colgante del Caminito del Rey ha servido para romper el silencio sepulcral sobre el futuro de la política andaluza. La visita del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha dejado caer este martes que dialogará de manera "inminente" con Vox de cara al arranque de la nueva legislatura que comienza este mismo jueves 11 de junio con la constitución de la Mesa del Parlamento y la toma de posesión de los 109 parlamentarios que fueron elegidos el pasado 17 de mayo en las urnas. Según Moreno, su objetivo es llegar a un acuerdo "razonable", "justo" y "que represente el interés general de los andaluces".

Las declaraciones de los líderes de los partidos tras los comicios autonómicos se han podido contar con los dedos de una sola mano. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente en funciones ha precisado que aún no se han iniciado "esas conversaciones" entre el Partido Popular andaluz y Vox. "Todavía no hemos iniciado esas conversaciones y por tanto no sabemos a dónde nos llevará este caminito; lo que sí sabemos es que lo vamos a recorrer con responsabilidad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta", ha indicado Moreno. Y precisamente "sentido común" es lo que pide Abascal para el sur.

Metáforas del "caminito"

El escenario ha servido a Moreno para enriquecer su discurso de metáforas políticas. "Cuando lleguemos al puente", entre la formación de Abascal y la que él mismo lidera, "cruzaremos el puente", con unos pactos que "todavía" no les ha dado pie a hablar de la constitución de un nuevo gobierno andaluz. Moreno se afana en lo "razonable y justo" para tomar decisiones que atiendan a lo que la sociedad andaluza pidió en las urnas hace apenas tres semanas. El candidato a San Telmo ha asegurado que el resultado "dependerá evidentemente de las actitudes, de la audacia y de la capacidad de cesión" de ambas formaciones políticas.

Entre otras palabras, Moreno ha hablado en nombre de los suyos cuando ha afirmado que "esperan, desean y que les gustaría confiar" en que se llegará a pactos de investidura sin tener que volver a acudir a los colegios electorales. Se ha mostrado convencido de que la "inmensa mayoría" de los andaluces quiere "un gobierno de estabilidad, moderado y que piense en el interés general del conjunto de los ciudadanos de Andalucía". Ha avalado sus declaraciones con la que denomina una "victoria contundente" e "histórica" del PP autonómico en las elecciones del 17 de mayo, pese a que se quedara a dos escaños de la mayoría absoluta, al obtener 53.

Dos escaños que valen su peso en oro

Esos dos escaños que no otorgaron la mayoría a los de Moreno valen ahora su peso en oro a los de Abascal para hacer exigencias. Por lo pronto, este jueves tendrá que haber un primer acuerdo, al menos para constituir la Mesa del Parlamento y elegir al presidente de la cámara andaluza, un cargo de relevancia que aún no se conoce si irá para Vox como ha pasado en otras comunidades autónomas.

Moreno está convencido de que la única "opción de diálogo" es Vox, después de que las tres formaciones de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se hayan "automarginado" dejando claro "de manera contundente y nítida" el día siguiente a las elecciones que "no iban a participar en ningún tipo de diálogo" y que no se iban a abstener en su investidura como presidente de la Junta. El presidente de la Junta en funciones se ha mostrado seguro de que los andaluces quieren un gobierno "cuanto antes", pero a falta de dos días para reunir a los nuevos 109 parlamentarios en Sevilla, no han trascendido peticiones de ninguno de los dos partidos implicados en los pactos.