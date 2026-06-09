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Multitudes

Asistentes al concierto del cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny

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Jordi Cánovas

Jordi Cánovas

Diferentes multitudes han protagonizado la semana, especialmente las generadas a partir de la visita del papa León XIV y la de los conciertos de Bad Bunny en Madrid. Dos eventos poco habituales que han coincidido por azar en el tiempo y el espacio, apretando las calles, agendas y recintos de la capital con numeroso público fiel y entregado. No se sabe muy bien quién fue telonero de quién, o si acaso compartían cartel y escenario, pero en un caso no quedaron entradas para el recinto y en el otro no cabía nadie más en las calles. Un éxito para visitados y visitantes.

Ambas visitas dejaron titulares de todo tipo, que seguirán salpicando las noticias de novedad o eclipsando la monotonía de una actualidad últimamente demasiado machacona, con tanto más de lo mismo. Tan centrada en los extremos y el amarillismo. Leer los periódicos se ha convertido en una especie de suplicio, no hay noticia buena ni titular comedido. Tal y como van las cosas, lo extraño es que las calles no se llenaran antes de multitudes pidiendo soluciones a problemas ya asfixiantes, como la corrupción, el precio de los alquileres o la defensa de la sanidad y educación pública tan necesarias y denostadas. No sé quién ni cómo ha conseguido dividir y enfrentar a los que sufren los mismos problemas, pero habrá que darle la enhorabuena, ha hecho un trabajo excelente.

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Tal vez ya sólo seamos capaces de generar tamañas multitudes con experiencias individuales, sin conciencia de grupo, por querer ver o escuchar al Papa o a un cantante, pero cada uno, sin buscar nada juntos. Puede que ya sólo nos quede el fútbol de los mundiales para salir a la calle todos juntos a celebrar y compartir una victoria efímera e inofensiva. Que nada cambie.

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