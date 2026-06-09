Sanidad
Nueva semana de huelga médica en Málaga: más de 5.800 facultativos están llamados al paro del 15 al 19 de junio
El Sindicato Médico de Málaga ofrece hasta un centenar de plazas gratuitas en tren para acudir a la concentración convocada el lunes en Madrid frente al Ministerio de Sanidad
La sanidad malagueña se enfrenta a una nueva semana de huelga médica, la quinta en lo que va de año. Desde el pasado febrero, los facultativos de todo el país han parado una semana al mes y volverán a hacerlo del 15 al 19 de junio para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y exigir un texto propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.
En el caso de Málaga, están llamados a secundar el paro los más de 5.800 médicos que ejercen en la sanidad pública, de los que 4.671 trabajan en exclusividad en el ámbito público y 1.197 lo compaginan con el ejercicio privado
La semana de huelga arrancará, además, con una “gran concentración estatal” en Madrid el lunes 15 de junio, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Sanidad. La protesta ha sido convocada por el Comité de Huelga, que llama a los médicos y facultativos de todas las comunidades a trasladarse a la capital para mostrar su rechazo a una reforma que, según denuncian, “continúa ignorando las reivindicaciones históricas de la profesión”.
Trenes gratis desde Málaga para acudir a la protesta en Madrid
Para facilitar el desplazamiento, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ofrece hasta cien plazas gratuitas en tren de alta velocidad para los profesionales de la provincia que quieran acudir. Según ha detallado Antonio Martín, presidente del SMM, el viaje se hará de ida y vuelta en el mismo día y ya están cubiertas el 75% de las plazas.
Además, este martes el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) organiza una asamblea informativa online para resolver las dudas de los facultativos. La convocatoria de paro cuenta también con el apoyo del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, que ha respaldado todas las concentraciones y manifestaciones celebradas en los últimos meses.
Concentración en el Hospital Costa del Sol el miércoles 17 de junio
A nivel provincial, el miércoles 17 de junio hay convocada otra concentración en el Hospital Universitario Costa del Sol, a la que Martín anima a todos los médicos malagueños a acudir para mostrar la indignación del colectivo y su rechazo al borrador del Estatuto Marco.
“Llegamos por desgracia a la quinta semana de huelga de este año 2026 sin ningún movimiento por parte del Ministerio. Solamente hemos recibido desprecio por parte de esta ministra”, lamenta el presidente del SMM. “Estábamos decepcionados con el Ministerio antes, pero ahora lo estamos todavía más”.
El conflicto médico suma ya un año de movilizaciones
El próximo 13 de junio se cumple un año desde que los médicos iniciaron las huelgas para exigir un Estatuto Marco propio. Comenzaron con dos jornadas de paros de 24 horas en junio y octubre de 2025 y, en diciembre, aumentaron a cuatro días consecutivos. En enero de 2026, el Comité de Huelga aprobó un nuevo calendario, con una semana de huelga al mes desde febrero hasta junio, que se completará la próxima semana ante la falta de acercamiento, según el colectivo médico, por parte del Ministerio. El presidente del SMM asegura que la posibilidad de una huelga indefinida a la vuelta del verano “está sobre la mesa”.
“Después de muchos meses de conflicto, de movilizaciones masivas y de reiteradas advertencias por parte de los representantes de los médicos y facultativos, el Ministerio sigue sin presentar ninguna medida concreta que permita avanzar hacia una solución”, afirma el Comité de Huelga en un comunicado publicado a principios de junio.
Un estatuto propio, fin de las guardias 24 horas y reclasificación profesional: las reivindicaciones del colectivo
Los médicos reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad, así como un ámbito de negociación propio de sus condiciones laborales, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas.
Además, exigen el fin de las guardias de 24 horas, una clasificación profesional acorde a su responsabilidad y formación, una “jornada laboral justa” que termine con “décadas de agravios y sobrecarga asistencial” y un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones.
“Se han subido todas las categorías profesionales, menos la nuestra. Comparan nuestra formación de 12 años con una de seis. Y, sobre todo, con la responsabilidad posterior que tenemos y mantenemos durante todo nuestro periodo laboral. Somos los que asumimos todo lo que se hace sobre el enfermo. Entonces, no tiene sentido que te pongan en el mismo nivel de otras categorías que no tienen ni la formación ni la responsabilidad”, explica Martín, que también arremete contra las guardias de 24 horas. “Es una cosa obsoleta”, subraya.
El presidente del SMM defiende que las guardias deberían realizarse mediante un sistema de turnos o ser voluntarias. Asimismo, reclama que, cuando se elijan de manera voluntaria, se retribuyan como horas extraordinarias —actualmente se pagan por debajo de la hora ordinaria— y que computen para la jubilación. “Es una vergüenza que en el siglo XXI estemos sufriendo esa discriminación, aparte de otras varias más que tenemos”, afirma.
Martín ha pedido de nuevo disculpas a los pacientes que puedan verse perjudicados por la huelga, pero ha insistido en que se han visto forzados a llegar a esta situación. “El Ministerio nos ha llevado a esta situación”, remarca el presidente del SMM, que recuerda que toda la atención urgente estará garantizada con los servicios mínimos.
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