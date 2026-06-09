El crucero Legend of the Seas llega a Málaga: siete piscinas, parque acuático y 40 bares y restaurantes

El Legend of the Seas llega a Málaga y lo hará en su gran inauguración el próximo 29 de junio. Se trata de uno de los grandes lanzamientos internacionales del sector de los cruceros para 2026, de la compañía Royal Caribbean.

La elección de Málaga para esta puesta de largo supone un nuevo hito para la actividad crucerística de la provincia y refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro de los principales itinerarios del Mediterráneo. La llegada de este tipo de buques confirma la confianza que las grandes compañías navieras continúan depositando en Málaga y en la Costa del Sol, un destino que gana peso en un segmento con una importante capacidad de generación de actividad económica y proyección internacional.

Málaga gana peso en las grandes rutas del Mediterráneo

La primera escala del Legend of the Seas permitirá acercar la oferta turística malagueña a nuevos mercados y perfiles de viajeros, reforzando la visibilidad exterior del destino.

El impacto va más allá de la propia escala. La presencia de un barco de estas características sitúa a Málaga en el escaparate de las grandes rutas marítimas internacionales y confirma su papel como puerto estratégico dentro del Mediterráneo.

Una ciudad flotante de Royal Caribbean

El Legend of the Seas no llega al Mediterráneo solo para navegar. Llega para convertir cada día a bordo en una experiencia en sí misma. El nuevo buque de Royal Caribbean está concebido como una auténtica ciudad flotante en la que caben la adrenalina, el descanso, la gastronomía, el ocio familiar y esos planes que empiezan sin demasiada organización y acaban siendo el mejor recuerdo del viaje.

La compañía lo presenta como el tercer barco de la clase Icon, la familia de buques más ambiciosa de la naviera y pensada casi como un resort flotante para familias, ocio y grandes experiencias a bordo. Entre sus grandes reclamos figuran el mayor parque acuático en alta mar, siete piscinas, diez jacuzzis, ocho barrios temáticos y más de 40 opciones entre restaurantes y bares.

Adrenalina sobre el mar

La emoción empieza en las alturas. Uno de los grandes reclamos del barco es Crown’s Edge, una experiencia suspendida sobre el mar que combina vértigo, obstáculos y unas vistas difíciles de olvidar. No es una actividad para mirar desde lejos: es una prueba para quienes buscan elevar el pulso y sentir el Mediterráneo bajo sus pies.

La aventura continúa en Category 6, el parque acuático del Legend of the Seas, con seis toboganes diseñados para quienes quieren emociones fuertes sin abandonar la cubierta. A esta propuesta se suma el FlowRider, el conocido simulador de surf de Royal Caribbean, donde poner a prueba el equilibrio sobre olas artificiales mientras el horizonte mediterráneo acompaña de fondo.

Espectaculos en el Legend of the Seas / La Opinión

Pero el barco también sabe bajar las revoluciones. Sus siete piscinas y diez jacuzzis permiten cambiar la intensidad por la calma en cuestión de minutos. Entre los espacios más llamativos destaca The Hideaway, una piscina suspendida a ocho pisos de altura, con DJ, camas balinesas y ambiente perfecto para dejar pasar la tarde hasta el atardecer.

El paseo más inesperado llega en Central Park, uno de los barrios al aire libre más icónicos de la clase Icon. Allí, el viajero puede caminar entre más de 33.500 plantas reales, una imagen difícil de asociar a un crucero y que resume bien la escala del proyecto: no se trata solo de ofrecer actividades, sino de crear escenarios dentro del propio barco.

Planes para familias, niños y adolescentes

Las familias tienen su propio universo en Surfside, un vecindario pensado para que los más pequeños disfruten sin que los adultos tengan que renunciar al descanso. Allí se encuentra Splashaway Bay, un parque acuático infantil con toboganes, chorros y cubos gigantes de agua que convierten cualquier rato libre en una pequeña aventura.

Parques acuáticos del crucero. / La Opinión

La oferta familiar se completa con Adventure Ocean, el programa gratuito de Royal Caribbean para niños de 3 a 11 años. Está diseñado como un espacio de aprendizaje, juego y convivencia, con un equipo multilingüe y preparado también para atender a menores con autismo. Los adolescentes, por su parte, cuentan con zonas propias como The Hangout, donde pueden relajarse, ver películas, jugar a videojuegos o conocer a otros jóvenes durante la travesía.

Alojamientos pensados para convertir el viaje en experiencia

El descanso también forma parte del espectáculo. El Legend of the Seas estrena alojamientos pensados para familias y viajeros que buscan algo más que un camarote tradicional. Desde las habitaciones Infinite Family Ocean View Balcony hasta propuestas de máximo nivel como la Ultimate Family Townhouse o los Icon Lofts, el barco ofrece opciones para quienes quieren convertir su estancia en alta mar en un refugio privado.

No todo a bordo exige grandes dosis de adrenalina. El crucero también propone actividades más ligeras y compartidas, como el minigolf con vistas al mar, el laser tag, el escape room o el clásico carrusel, con caballitos tallados a mano en madera. Son planes pensados para llenar el día de momentos espontáneos: salir del camarote, dejarse llevar y elegir la siguiente experiencia.

Gastronomía y rutas por el Mediterráneo Occidental

La gastronomía termina de completar el viaje. El Legend of the Seas cuenta con 28 opciones gastronómicas a bordo, desde espacios incluidos en la tarifa hasta restaurantes de especialidad. Una oferta pensada para que la experiencia no termine al bajar de una atracción, salir de la piscina o volver de una excursión: en este barco, cada comida también forma parte del recorrido.

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Tras su inauguración en Málaga, el buque iniciará una etapa marcada por el Mediterráneo. Royal Caribbean prevé salidas de verano desde Barcelona y Roma-Civitavecchia, con itinerarios por el Mediterráneo Occidental y escalas en destinos de España, Francia e Italia. A partir de noviembre de 2026, el Legend of the Seas cruzará al Caribe, donde tendrá base en Fort Lauderdale para operar rutas por el Caribe occidental y meridional, incluyendo paradas en Perfect Day at CocoCay, la isla privada de la compañía en Bahamas.