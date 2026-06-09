El obispo de Málaga renueva ampliamente la curia y nombra a Javier Guerrero vicario general de la Diócesis

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, acaba de anunciar una amplia reordenación de cargos en la Diócesis nueve meses después de haberse puesto al frente de la misma. El prelado, después de valorar las respuestas a la encuesta realizada nada más llegar a los sacerdotes y a personas con responsabilidades diocesanas, ha firmado una serie de nombramientos que irán tomarando posesión de forma progresiva a lo largo de las próximas semanas y que están encabezados por Francisco Javier Guerrero García como vicario general (en sustitución de Antonio Coronado) y Miguel Ángel Gamero Pérez como vicario episcopal del Área Metropolitana de Málaga.

Francisco Javier Guerrero, nacido en Urda (Toledo), tiene 57 años y cuenta con 34 años de ministerio sacerdotal. Actualente es vicario episcopal para la Evangelización, delegado episcopal para la Casa Diocesana, miembro del Colegio de Consultores, profesor del CESET "San Pablo", capellán del Colegio Medalla Milagrosa y párroco de Santa María del Mar (Torremolinos).

Miguel Ángel Gamero Pérez, nacido en Cortes de la Frontera (Ronda) hace 50 años, fue ordenado sacerdote hace 22 años. Actualmente es párroco de Santiago Apóstol en Málaga capital, director del Departamento de Patrimonio y Bienes Culturales, canónigo fabriquero y archivero de la S. I. Catedral de Málaga, director espiritual del Seminario Mayor Diocesano y director del Archivo Histórico Diocesano.

Miguel Ángel Gamero Pérez, nuevo vicario episcopal del Área Metropolitana de Málaga. / L. O.

Los otros nombramientos del obispo Satué en la Iglesia de Málaga

El resto de nombramientos del obispo José Antonio Satué son los de Juan Manuel Ortiz Palomo como vicario episcopal de Axarquía (Interior y Costa-), Antonio Jiménez Fuentes como vicario episcopal de Interior, José Luis Pastor González como vicario episcopal de Melilla, Manuel Jiménez Bárcenas como vicario episcopal de Serranía y Costa del Sol, Salvador Gil Canto como vicario episcopal de Pastoral, Rafael Navarro Cortés como vicario judicial, José Emilio Cabra Meléndez como rector del Seminario Mayor y Reinaldo Aguilera Aguilera como delegado episcopal de Cáritas.

Fuentes diocesanas ha destacado a este periódico que la reestructuración vuelve a implementar las vicarías territoriales, que durante la etapa de Jesús Catalá habían sido cambiadas (a excepción de la de Melilla, que sí seguía activa) por vicarías sectoriales (Acción Caritativa y Social, Evangelización y Laicado). El obispo Satué ha reintroducido ahora este modelo territorial que suple a las sectoriales que había ahora, aunque sí crea una nueva y única vicaría sectorial (Pastoral).

José Emilio Cabra Meléndez, nuevo rector del Seminario Mayor de Málaga. / L. O.

El ecónomo diocesano es Guillermo Tejero Moya, con la colaboración del diácono Rafael Carmona Estrada y de Andrés González de Lara Sarria en calidad de viceecónomos. Tejero Moya, que ya fue ecónomo en una etapa anterior, vuelve al cargo en relevo del seglar Marcos Balboteo.

Como secretario personal figua Fernando Luque Varo formando equipo con Daniel Guerrero García.

El obispo Satué agradece a todos los servicios prestados y su "entrega generosa"

"El Obispo agradece de corazón la entrega generosa y el valioso servicio prestado durante estos últimos años por quienes concluyen ahora su tarea o asumen una nueva responsabilidad en la Curia diocesana o en otros ámbitos de la diócesis", ha comentado el Obispado en un comunicado.

El prelado también ha querido expresar su gratitud a quienes, "con disponibilidad y espíritu de servicio, aceptan los nuevos encargos que la Iglesia diocesana de Málaga les confía".

"Junto con todos ellos, damos gracias a Dios y pedimos al Espíritu Santo que siga acompañándolos y fortaleciéndolos en las diversas tareas que tienen encomendadas", ha añadido.