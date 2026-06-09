El paraíso de los celíacos amantes del pescaíto frito está en este restaurante de Málaga: tiene todos sus platos 100% sin gluten

Los celíacos y personas con intolerancia o sensibilidad al gluten pueden disfrutar de los mejores sabores de la cocina malagueña en restaurantes como Casa Juan, un establecimiento situado en el barrio de Huelin con cuatro décadas de historia en el que se pueden probar sus mejores sabores 100% sin gluten.

Un hecho que le ha hecho ser declarado como uno de mejores restaurantes sin gluten de toda España por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), que ha destacado los "sabrosos manjares de la bahía" que ofrece este restaurante en el que "la calidad y el buen hacer ha dejado su sello de identidad año tras año entre sus fieles clientes".

Málaga sin Gluten destaca la calidad del restaurante de Huelin

Un negocio que, además, ha sido reconocido por la Red 'Málaga sin Gluten', que muestra los mejores sitios para comer sin gluten en Málaga a través de la Asociación de Celíacos de Málaga (ACEMA) y el Área de Promoción Empresarial y Empleo del Ayuntamiento de Málaga.

"Es un espacio con una predilección especial por su pescado y marisco, especialmente, el tradicional de la Bahía de Málaga", ha recalcado la red sobre este restaurante que ofrece un ambiente familiar y acogedor, así como "una gran calidad en sus productos".

Cuatro décadas de historia en el barrio malagueño de Huelin

Y es que desde que abriera sus puertas por primera vez en 1985 de la mano de Juan y Consuelo en forma de un pequeño bar en el barrio de Huelin, este restaurante ha luchado por mantener la máxima calidad gastronómica y el mejor servicio en un ambiente cercano.

Así, este restaurante mantiene su carácter cálido y hogareño a pesar del aumento de su número de platos, de sus especialidades y el tamaño de su local, además del cambio vivido en sus gerentes, pues desde 2018 está en manos de Juan y Paloma, hijo y nuera de los creadores Juan y Consuelo.

Platos sin gluten con pescado, marisco y sabores malagueños

Durante estas décadas, este establecimiento se ha convertido en todo un referente de los celíacos e intolerantes gracias a la amplia carta de productos sin gluten que ofrece, donde se encuentran toda clase de platos basados en la máxima calidad de sus ingredientes.

Entre ellos destacan sus coquinas, zamburiñas al pilpil, chopitos, ensaladilla rusa, fritura de la huerta, ventresca de atún y conchas finas, además de una extensa variedad de opciones para todos los gustos y necesidades.

Una amplia carta compuesta por platos sin gluten que se puede degustar en este restaurante de la calle Río Rocío número 18 del barrio malagueño de Huelin de miércoles a domingo de 13.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.00 horas.