El parque de agua gratuito de Málaga que ha adelantado su apertura por el calor y la petición de las familias: ya se pueden disfrutar sus 1.500 metros de juegos acuáticos infantiles

Las altas temperaturas, unido a las peticiones de las familias de la zona, ha hecho que el Parque del Agua de Las Cañadas de Mijas haya adelantado su apertura para esta semana con el objetivo de que los menores de la localidad malagueña puedan disfrutar de este complejo acuático durante todo el verano de forma totalmente gratuita.

De ese modo, esta infraestructura repleta de chorros, fuentes y multitud de juegos de agua para los más pequeños se puede utilizar desde este lunes y hasta el final de verano para paliar el intenso calor del territorio y ofrecer a los niños una alternativa de ocio refrescante al aire libre.

Una zona acuática gratuita con 1.500 metros cuadrados en Mijas

"El año pasado abrimos el día 13 de junio y este año lo hemos decidido adelantar debido a alta demanda que tiene, porque son muchas las familias que lo estaban pidiendo, así que ya está abierto", ha señalado el concejal mijeño Daniel Gómez sobre la decisión que han tomado desde la Corporación Municipal de adelantar la fecha de inicio de estos juegos.

Así, los vecinos y visitantes ya pueden disfrutar de esta instalación de 1.500 metros cuadrados de superficie vallada con pavimento especializado y fuentes, chorros y atracciones, además de zonas ajardinadas, pérgola y juegos infantiles.

Agua regenerada y controles para garantizar la seguridad

Y para garantizar el correcto uso del suministro de agua y evitar su desperdicio, el Parque de Agua dispone de un circuito cerrado de agua regenerada que hace que su uso sea reciclado.

Además, para garantizar la seguridad de los usuarios, estas aguas pasan una serie de analíticas para que en ningún caso sean perjudiciales para la salud.

Horarios del Parque del Agua de Mijas durante el verano

Para quien desee hacer uso de esta infraestructura acuática, podrá disfrutarla hasta el próximo 23 de junio en horario de 15.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 20.00 horas los fines de semana.

Una vez que los menores comiencen sus vacaciones, la instalación estará abierta de lunes a domingo de 10.00 a 20.00 horas.

Normas de uso para acceder a los juegos de agua

Pero para que este parque se mantenga en plenas condiciones, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que respeten las normas de uso establecidas, como que los menores de tres años estén siempre acompañados y supervisados por un adulto, y la prohibición del uso de estos juegos de agua a mayores de 14 años.

De igual modo, no se pueden utilizar en este Parque del Agua globos, pelotas, vehículos a motor, bicicletas y similares, además de estar prohibido fumar, entrar animales o acceder sin calzado, ya que será necesario utilizar un zapato adecuado para evitar caídas.