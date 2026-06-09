Plaza Mayor impulsa RESPIRA 2026 para reforzar su modelo de gestión sostenible

Plaza Mayor avanza hacia un modelo de gestión más sostenible y responsable. El centro comercial malagueño, gestionado por Sonae Sierra, ha presentado RESPIRA 2026, un programa transversal que reúne iniciativas ambientales, acciones de bienestar y propuestas dirigidas a la comunidad bajo una misma idea: la sostenibilidad se construye con hechos concretos.

La iniciativa, presentada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, pone el foco en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión del agua, el reciclaje y la biodiversidad, pero también busca acercar estos avances al día a día de los visitantes. El objetivo, según el centro, es demostrar que los pequeños gestos pueden generar cambios reales cuando forman parte de una estrategia sostenida.

Durante los meses de junio y julio, RESPIRA 2026 se desplegará en Plaza Mayor con un programa centrado en el bienestar emocional, que combinará actividades para cuerpo y mente, propuestas de autocuidado y espacios para la pausa. La programación completa podrá consultarse en los canales digitales y redes sociales del centro comercial.

Reciclaje, energía y gestión responsable

Plaza Mayor destaca que desde hace años mantiene una de las tasas de reciclaje más altas del sector a nivel nacional, con un 95% de residuos reciclados. El centro cuenta además con un sistema de separación de residuos con 25 categorías diferenciadas, pensado para mejorar la circularidad y optimizar el uso de los recursos.

En materia energética, el centro comercial asegura que ha logrado reducir en un 29% su consumo eléctrico en los últimos diez años, dentro de una estrategia orientada a mejorar la eficiencia de sus instalaciones.

Ahorro de agua en Plaza Mayor / L. O.

Jardines sostenibles y ahorro de agua

La gestión del agua es otro de los ejes del programa. Plaza Mayor desarrolla su actividad en un entorno donde este recurso es limitado, por lo que desde hace más de 17 años trabaja en medidas para reducir su consumo, especialmente en zonas ajardinadas y aseos.

En sus jardines, el centro inició en 2008 una estrategia basada en la incorporación de especies vegetales con menores necesidades hídricas y sistemas de riego más eficientes. Estas actuaciones han permitido reducir el consumo de agua, evitar desperdicios y avanzar hacia una gestión más sostenible de las zonas verdes.

Este trabajo ha sido reconocido con la Certificación de Jardinería Ecológica de la CAAE, renovada en 2025 con la calificación de “Excelencia Ecosostenible”, y con el Green Flag Award, un distintivo internacional que convirtió a Plaza Mayor en el primer centro comercial de España en obtener este reconocimiento.

Además, el centro ha implantado sistemas de reutilización de agua en los aseos para reducir el consumo procedente de la red pública y mejorar la eficiencia en sus instalaciones.

“Un impacto positivo”

El gerente de Plaza Mayor, Juan Rafael Perea, ha señalado que el centro es “un ejemplo de cómo un espacio comercial puede combinar eficiencia energética, ahorro de agua, reciclaje y biodiversidad para generar un impacto positivo”.

“RESPIRA 2026 permite mostrar de manera tangible estos resultados y conectar a los visitantes con la sostenibilidad”, ha añadido Perea.

Con este programa, Plaza Mayor busca reforzar su posición como referente en sostenibilidad dentro del sector retail e impulsar un modelo de gestión más circular, medible y vinculado al bienestar ambiental de Málaga y su entorno.