La Policía Local detiene en Málaga a un hombre tras una persecución de seis kilómetros por la capital

La Policía Local ha detenido en Málaga a un hombre que se dio a la fuga tras ser sorprendido saltándose un semáforo en rojo y que cometió varias infracciones con una niña de cuatro años a bordo del vehículo antes de ser interceptado. Según ha informado el cuerpo municipal, se le atribuyen dos delitos contra la seguridad vial (conducir sin carné y hacerlo con temeridad manifiesta), otro contra la Administración de Justicia por quebrantamiento de condena, así como por desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad.

Infracción y fuga en El Molinillo

Ocurrió sobre las 20:40 horas del pasado jueves 4 de junio en la confluencia de las calles Salamanca y Cruz del Molinillo, donde un conductor rebasó un semáforo en rojo y desobedeció las indicaciones de los agentes que presenciaron la infracción. La Policía Local ha informado en un comunicado de que el conductor se dio a la fuga a gran velocidad y dio pie a una persecución en la que participaron varios vehículos del cuerpo con las señales acústicas y luminosas activadas. "Lejos de detener su marcha, circuló con temeridad manifiesta poniendo en grave peligro la integridad física de numerosas personas", han explicado antes de añadir que durante el recorrido cometió numerosas infracciones como circular en sentido contrario y saltarse otros semáforos. La versión policial añade que el hombre se adentró a gran velocidad por calles de preferencia peatonal como Huerto de Monjas, obligando a varios peatones a apartarse para no ser arrollados. "El peligro se extendió a zonas de gran afluencia como avenida de las Américas y plaza de la Solidaridad", han apuntado.

Intentó esconderse bajo un coche

Seis kilómetros después, dos radiopatrullas consiguieron cortar el paso al vehículo en la calle Pedro Alonso García, en el distrito de Cruz de Humilladero, pero el conductor abandonó la furgoneta con intención de continuar su huida a pie. Los policías le alcanzaron cuando intentaba esconderse bajo un vehículo estacionado y "opuso una fuerte resistencia activa". Mientras esto ocurría, otros agentes comprobaron que en el interior del vehículo viajabanotras tres personas más, entre ellas se encontraba una menor de cuatro años que viajaba en el asiento trasero derecho en una silla con sujeción homologada, "llorando y muy nerviosa.

Los otros acompañantes eran dos hombres de 22 y 29 años, este último padre de la menor. Ambos manifestaron que durante toda la persecución rogaron al conductor que detuviese la marcha, llegando a temer por su integridad física y la de la pequeña. El padre, que viajaba como copiloto, manifestó que intentó accionar el freno de mano en varias ocasiones, pero que el conductor lo impidió. Los agentes también identificaron a otro conductor que declaró haber temido por su integridad tras ver cómo la furgoneta se abalanzaba hacia su vehículo, por lo que se vio obligado a esquivarlo.

Sin puntos en el carné

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el hombre carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos y que tenía vigente una orden de búsqueda y detención, mientras que el vehículo fue retirado por grúa municipal al depósito, quedando a disposición de su legítimo propietario. Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se confeccionaron las preceptivas diligencias antes de trasladarlo ante la autoridad judicial.