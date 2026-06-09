Prensa Ibérica relanza Jugar, su oferta digital de pasatiempos, con nuevos juegos propios y un perfil social para fomentar el hábito diario

Prensa Ibérica relanza Jugar, su propuesta digital de pasatiempos, con el objetivo de reforzar esta sección en sus cabeceras y ofrecer a los lectores una experiencia de entretenimiento más amplia, reconocible y recurrente.

La renovación de Jugar llega acompañada de la incorporación de nuevos juegos propios, pensados para distintos perfiles de usuario y adaptados a los nuevos hábitos de consumo. Entre ellos destaca Pangramax, un pasatiempo en el que los jugadores deben descubrir las palabras ocultas detrás de una frase célebre; Dadle, basado en acertar una palabra oculta a partir de diferentes intentos; y 4 en campo, la última incorporación a la plataforma.

Este nuevo juego está especialmente dirigido a los aficionados al fútbol y plantea el reto de crear combinaciones de cuatro jugadores que hayan coincidido sobre el terreno de juego al menos durante un minuto. En esta primera fase, 4 en campo está disponible con jugadores del FC Barcelona y el Real Madrid, aunque está previsto que el universo del juego se amplíe progresivamente.

Para acompañar el relanzamiento, Prensa Ibérica pondrá en marcha una campaña de difusión en papel y digital, además de un vídeo de campaña, con el objetivo de dar visibilidad a la nueva oferta de pasatiempos y fomentar su uso recurrente entre los lectores.

Perfil en Instagram

Como parte de esta estrategia, Jugar estrena también un perfil propio en Instagram, concebido como un hub de contenidos para acompañar a los usuarios más allá del momento de juego. Este nuevo canal permitirá compartir retos, pistas, activaciones y contenidos vinculados a los diferentes pasatiempos, con el objetivo de fomentar la recurrencia y convertir el juego en un hábito diario entre los lectores.

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La renovación de Jugar responde a la voluntad de Prensa Ibérica de seguir ampliando su oferta de contenidos de servicio y entretenimiento, incorporando nuevos formatos capaces de conectar con audiencias diversas y reforzar la relación cotidiana con sus lectores.