El pueblo de Málaga a 20 minutos del Centro en el que disfrutar de comida casera y bebida por 3,50 euros con su Ruta de la Tapa: fechas, premios y bares participantes

Comida y bebida por 3,50 euros y cócteles y platos dulces por el mismo precio. Con estos bajos precios y una amplia variedad de tapas y combinados a elegir celebra la localidad malagueña de Cártama, situada a apenas 20 minutos del Centro de la capital, su XII Ruta de la Tapa y el Cóctel, que tendrá lugar desde este miércoles hasta el domingo.

Esta cita busca mostrar la creatividad y calidad culinaria de los negocios de la localidad, así como promocionar el municipio e impulsar su actividad económica para que vecinos y visitantes descubran las principales bondades de Cártama a través de sus mejores sabores.

Una ruta gastronómica con 29 establecimientos participantes en Cártama

Para ello, esta Ruta de la Tapa y el Cóctel contará con la participación de 29 establecimientos tanto de Cártama y Estación de Cártama como de El Sexmo y en entorno de la Ciudad Deportiva de Cártama.

Todo ellos ofrecerán a los usuarios sus mejores propuestas culinarias y de coctelería, elaboradas especialmente para esta cita. Así, vecinos y visitantes podrán disfrutar de 21 tapas y 10 cócteles.

Los bares y restaurantes de la Ruta de la Tapa de Cártama

Estas tapas se podrán degustar por un precio de 3,50 con la bebida incluida, mismo precio que costarán los cócteles realizados para la ocasión.

Los bares y restaurantes que participan en esta iniciativa con sus tapas son The Golden Hop, Boca a Boca, Mantra, El Nuevo Parque, Bar Jerez, Heladería Capricho, Sport Bar, El Monte, Bar Casa Gregorio, Restaurante Galymar, La Taskita, Origen Burger y Pizza, Burger Cynthia, Rodeo, Burger Rock Station, Cártama de Cheesecake, Mezcal Rock Food & Drinks, Telepizza, Miura, Cafetería La Abuela y Xorreo.

Los establecimientos que ofrecerán sus mejores cócteles serán The Golden Hop, El Andén, Rey de Copas, La Cueva, Bar de Copas Rocha, Moobi Café, La Catrina, Tequila Bar, Mezcal Rock Food & Drinks, y La Tribu.

Tren turístico para recorrer la ruta sin coche

Para facilitar que las personas se puedan trasladar entre las cuatro zonas diferenciadas de la Ruta de la Tapa, se dispondrá un tren turístico que permitirá que recorran estos puntos sin tener que usar el coche.

Pero la Ruta de la Tapa y el Cóctel no solo permitirá a los participantes disfrutar de los mejores sabores de la zona, sino que también podrán entrar en el sorteo de más de 50 premios.

Premios, pasaporte de tapas y sorteo para los participantes

De ese modo, los usuarios deberán sellar su Pasaporte de Tapas físico y depositarlo en las urnas habilitadas para ello, o hacerlo en formato digital a través de la aplicación Rutappa.

En función del número de sellos y de las zonas, los usuarios podrán entrar en el sorteo de premios que van desde packs y cofres de experiencias hasta masajes y spa, entradas a Aqualand, noches de hotel y bonos de consumición de 30 euros en los establecimientos participantes.

De igual modo, los ciudadanos que sellen las tapas y cócteles 'estrella' podrán acceder al Premio Estrella, dotado con 300 euros.

Premio directo para quienes completen la Ruta de la Tapa de Cártama

Además, tal y como ha asegurado el propio Ayuntamiento de Cártama, todos aquellos que hayan realizado la ruta completa tendrán un premio directo formado por una paletilla de Prolongo y merchandising de Coca-Cola.

Y para los hosteleros participantes, también podrán acceder a distintos galardones tras ser valorados por un jurado profesional. Así, podrán optar a premios a las mejores tapas y cócteles, a los más originales, los más elaborados y la tapa más malagueña, además de los premios otorgados por los propios clientes.