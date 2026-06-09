Ryanair revela qué turistas ganan peso este verano en la Costa del Sol

La Costa del Sol vuelve a colocarse entre los destinos favoritos de Europa para las vacaciones de verano. Así lo confirma la radiografía de tendencias publicada por Ryanair, que sitúa a Málaga como uno de los grandes focos turísticos de la temporada alta, con una fuerte demanda procedente del Reino Unido, Irlanda, Italia y el norte de Europa.

Según la programación de la aerolínea para este verano, el Reino Unido continúa siendo el principal mercado emisor hacia la Costa del Sol, al concentrar más del 31% de la demanda en las rutas con destino Málaga. Entre las conexiones con mayor volumen de pasajeros destacan Londres, Manchester y Birmingham, tres enlaces clave para el turismo británico en la provincia.

Dublín, la ruta estrella de Ryanair hacia Málaga

Aunque Reino Unido mantiene su peso como mercado prioritario, la ruta más destacada de la red malagueña de Ryanair vuelve a ser Dublín. La conexión con la capital irlandesa se sitúa como la más popular entre los visitantes extranjeros que viajan a la Costa del Sol para disfrutar de sus vacaciones estivales.

Tras el mercado británico, Italia, con un 12%, e Irlanda, con un 10%, son los países con mayor demanda hacia Málaga esta temporada. En el análisis por rutas individuales, el top 3 lo forman Dublín, Milán-Bérgamo y Manchester.

Especialmente relevante es el crecimiento de Milán-Bérgamo, que ha registrado el mayor incremento de popularidad respecto al verano pasado. Este dato refleja el creciente interés de los turistas italianos por Málaga y la Costa del Sol como destino vacacional.

Más turistas del norte de Europa en la Costa del Sol

La demanda procedente de los países escandinavos también gana peso este verano. Ryanair destaca el avance de rutas danesas como Copenhague y Aarhus, que figuran entre las conexiones con mayor crecimiento en comparación con el verano de 2025.

Esta diversificación de mercados es una de las grandes prioridades para las autoridades turísticas, ya que cada país emisor presenta patrones diferentes de estancia, gasto y comportamiento durante el viaje. En este contexto, la conectividad aérea resulta clave para mantener el atractivo turístico de la provincia durante todo el año.

Este verano, Ryanair conecta Málaga con 23 países a través de una red de 91 rutas nacionales e internacionales, una oferta que refuerza la posición de la Costa del Sol como uno de los destinos turísticos mejor conectados de Europa.

Ryanair pide retrasar el nuevo control de pasaportes

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, destaca que esta programación consolida a Málaga como un enclave estratégico: "El Reino Unido sigue siendo el pilar de la demanda, pero la verdadera estrella es Dublín, que vuelve a ser nuestra ruta más popular en la red malagueña".

Ruiz añade que estos datos suponen “excelentes noticias para Málaga y la región: más conectividad, más diversidad en el turismo extranjero y más opciones para los residentes locales, que ahora pueden disfrutar de escapadas urbanas y viajes por Europa a precios asequibles gracias a las tarifas bajas de Ryanair”.

En paralelo, la aerolínea ha reclamado a los gobiernos europeos que suspendan hasta septiembre el Sistema de Entrada/Salida de la Unión Europea, conocido como EES, para evitar problemas durante la temporada alta. Ryanair advierte de que los controles de pasaportes están provocando largas colas en aeropuertos como el de Málaga, con esperas de entre una y dos horas en algunos casos.

La compañía sostiene que las autoridades españolas aún no han garantizado una dotación de personal suficiente, ni la preparación del sistema, ni la instalación de quioscos adecuados. Por ello, Ryanair insta al Gobierno español a aplazar la aplicación del EES hasta septiembre, como ya ha hecho Grecia, y a asegurar un funcionamiento fluido de los aeropuertos durante uno de los veranos de mayor actividad turística.