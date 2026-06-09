Sara Baras, premio Arte en los II Premios Woman Andalucía: la mujer que ha hecho del flamenco un lenguaje universal

Hay artistas que interpretan una disciplina y otras que la transforman. Sara Baras pertenece a esta segunda categoría. Convertida en una de las grandes embajadoras del flamenco contemporáneo, ha llevado el arte andaluz a los escenarios más prestigiosos del mundo sin renunciar nunca a sus raíces gaditanas y hoy recoge el premio Woman Andalucía 2026 de las Artes. Su trayectoria es la historia de una mujer que ha hecho de la excelencia, la disciplina y la pasión su lenguaje universal.

Nacida en San Fernando (1971) y formada desde niña en la escuela de su madre, Concha Baras, comenzó a bailar cuando apenas era una niña. Tras sus primeros pasos junto a grandes figuras del flamenco, fundó su propia compañía y emprendió un camino artístico que la llevaría a revolucionar la escena flamenca y convertirse en un referente internacional de la danza española.

La bailaora gaditana, Sara Baras, durante su espectáculo “Sara Baras, a Paco de Lucía”, Vuela / Álex Zea

Un lenguaje propio sobre el escenario

Bailaora, coreógrafa, directora y empresaria cultural, Sara Baras ha construido un universo creativo propio en el que tradición y vanguardia dialogan con naturalidad. Espectáculos como Juana la Loca, Mariana Pineda, Carmen, La Pepa, Alma o Vuela han conquistado a públicos de todo el mundo gracias a una puesta en escena de enorme fuerza visual y emocional.

Su capacidad para renovar los códigos del flamenco sin perder su esencia la ha convertido en una de las artistas más influyentes de su generación. Con cada creación, ha contribuido a ampliar los límites de este arte y a acercarlo a nuevos públicos, consolidando el flamenco como una expresión cultural de alcance universal.

Un legado que trasciende fronteras

A lo largo de su carrera ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes del ámbito cultural, entre ellos el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Olivier Award. Distinciones que reconocen no solo una trayectoria artística excepcional, sino también su papel como embajadora de la cultura andaluza en los principales escenarios internacionales.

La bailaora Sara Baras / L.O.

Más de dos décadas después de crear su compañía, Sara Baras continúa emocionando al público con la misma autenticidad que marcó sus comienzos. Por su extraordinaria contribución a las artes escénicas, por proyectar la identidad cultural andaluza más allá de nuestras fronteras y por inspirar a nuevas generaciones de mujeres a través del talento y la excelencia, recibe el Premio Woman Andalucía de Arte. ¡Enhorabuena!