El talento andaluz brilla en Málaga en los II Premios Woman Andalucía: una noche de emoción e inspiración

Málaga se ha vestido este martes de gala para celebrar los II Premios Woman Andalucía, organizados por la revista Woman Madame Figaro, del grupo Prensa Ibérica. El Gran Hotel Miramar ha sido el escenario de una velada dedicada a reconocer la excelencia y el talento andaluz, en una noche marcada por la emoción, la inspiración y el protagonismo de mujeres que son referentes de éxito tanto en Andalucía como fuera de ella.

La cita reunió a 200 personas, entre las que se encontraban autoridades y destacados rostros del arte, la moda, la cultura, la política y la sociedad andaluza, que no han querido perderse la entrega de estos galardones. En total, ocho categorías que buscan reconocer y visibilizar a personas y entidades extraordinarias que representan la identidad andaluza en distintos ámbitos profesionales.

II Premios Woman Andalucía. / Álex Zea

El evento ha contado con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga –Málaga de Moda– Talento Original, Ayuntamiento de Málaga, Turismo de Omán, HONDA, Maribel Yébenes y Mariana Arocha, Alta Estética Dental.

Málaga, escaparate del talento andaluz

El acto ha arrancado con la intervención de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman Madame Figaro, que ha ofrecido unas palabras de bienvenida en las que ha destacado que estos premios se han convertido en muy poco tiempo en “una cita muy especial” para “celebrar el talento, la creatividad y la capacidad de inspirar de tantas mujeres extraordinarias”.

Sarasola ha subrayado que, tras el éxito de la primera edición en Sevilla, los galardones han llegado a Málaga, una ciudad “vibrante, abierta y llena de energía”, para reconocer trayectorias en las que hay mucho más que éxito: “Hay esfuerzo, determinación, valentía, ilusión y una enorme pasión por hacer las cosas bien”.

Durante su intervención, la editora de Woman ha puesto también el acento en la fuerza creativa de Andalucía, a la que ha definido como tierra de talento y de personalidad propia. “Su influencia cultural trasciende fronteras y encuentra en la moda una de sus expresiones más reconocibles”, ha afirmado, antes de resaltar el papel de Málaga como uno de los grandes referentes del sector en el sur de España.

Sarasola ha recordado que los Premios Woman Andalucía nacieron para dar visibilidad a trayectorias que “merecen ser admiradas” y compartir historias “capaces de motivar a las generaciones que vienen detrás”. “Esta noche celebramos mucho más que unos premios. Celebramos el talento, la creatividad, el liderazgo y la fuerza transformadora de mujeres que hacen avanzar nuestra sociedad”, ha concluido.

Una noche para celebrar creatividad, liderazgo e inspiración

Los ocho premiados han subido al escenario para recoger su galardón, un trofeo diseñado y realizado a mano por la artista Gema Calderón. Se tratan de piezas artesanales que combinan el hierro forjado, como símbolo de fortaleza, con delicadas flores de porcelana, que representan la sutileza y la belleza, en referencia a las mujeres reconocidas este año.

II Premios Woman Andalucía, en imágenes / Álex Zea / LMA

La primera premiada de la noche ha sido Pastora Soler, que ha recibido el Premio Cantante Woman Andalucía de manos de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. La artista sevillana, que atesora numerosos premios y grandes éxitos, ha sido reconocida por una trayectoria de más de tres décadas en la que ha convertido muchas de sus canciones en himnos de la música española.

El Premio Diseñadora ha sido para Inés Domecq por The IQ Collection. Mayka Sánchez, directora de Woman, ha entregado el galardón a la diseñadora jerezana, que ha convertido su firma de moda especializada en invitada, nacida en plena pandemia, en un referente de estilo en España, con presencia en el armario de reconocidos rostros como la reina Letizia, Sofía Palazuelo o Cayetana Rivera.

Ocho galardones para reconocer el talento andaluz

Tras la entrega del galardón, Mayka Sánchez ha reivindicado la apuesta de la revista por Andalucía y por “reconocer el talento de la Andalucía actual”. “La primera edición se nos quedó muy corta porque hay demasiado talento”, ha destacado la directora de Woman, que ha defendido que Málaga vive “un momento único y mágico que combina muy bien la modernidad y la tradición”.

II Premios Woman Andalucía / Álex Zea

Julieta Brand ha recibido el Premio Proyección, entregado por Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Su fundadora, Maryam Blanes, ha recogido el reconocimiento a una firma que, desde su atelier en la Plaza de la Constitución, ha logrado definir un nuevo concepto de lujo basado en la exclusividad, la calidad y la producción artesanal.

II Premios Woman Andalucía / Álex Zea

El Premio Arte ha sido para Sara Baras. Tras actuar ante el papa León XIV en su visita a Madrid, la bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía ha recibido el galardón de manos de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Zahara Al Hadi, especialista en promoción turística en Experience Omán. La artista gaditana acumula casi una veintena de espectáculos y distinciones como el Premio Nacional de Danza o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La voz de Rocío Soto acompaña una noche de premios y emoción

La gala estuvo amenizada por la música de Rocío Soto (hija del artista José Manuel Soto), que deleitó al público con una versión del emblemático tema ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega. Tras su actuación, que recibió un caluroso aplauso del público, llegó el turno de Lorena Durán. La modelo sevillana ha recibido el Premio Modelo de manos de Ainhoa Moll, directora editorial y adjunta a la presidencia de Prensa Ibérica, y Natalia Sagales, directora de Marketing de Honda Automóviles España. Durán, que ha desfilado para importantes firmas como Victoria´s Secret, ha sido reconocida por romper estereotipos y defender una moda más real, diversa y alejada de cánones rígidos.

II Premios Woman Andalucía | Los premios / Álex Zea

El Premio Talent ha recaído en Verónica Díaz, JustCoco, una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Andrés Sánchez, director general en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía de Prensa Ibérica, y Myriam Yébenes, CEO del Grupo Maribel Yébenes, han entregado el galardón a la influencer y emprendedora, fundadora de la marca Crvsh.

II Premios Woman Andalucía / Álex Zea

La Escuela Antonio Eloy ha recibido el Premio Académico, entregado por Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, a Eloy Moreno, director y dueño del centro. Fundada en Málaga en 1967 y especializada en Imagen Personal, la escuela ha formado a más de 20.000 profesionales y suma casi seis décadas de compromiso y trayectoria vinculada a la excelencia formativa.

II Premios Woman Andalucía / Álex Zea

El último galardón de la noche ha sido el Premio Tradición, que ha recaído en MIABRIL. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman, y Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, han entregado el premio a Lourdes Montes y Rocío Terry, fundadoras de la firma de moda flamenca que ha logrado convertir la tradición en exclusividad y cuyos diseños se han convertido en un indispensable de ferias, romerías y ocasiones especiales de toda España.

Como broche final a la gala, Rocío Soto ha vuelto a subirse al escenario para interpretar ‘Tú serás mi amanecer’ y despedir esta segunda edición de los Premios Woman Andalucía que ha estado marcada por la emoción, el reconocimiento y el orgullo de una tierra que reúne talento y tantas mujeres inspiradoras.