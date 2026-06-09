El Ayuntamiento de Málaga impulsa la red eléctrica y los accesos del futuro IMEC en el PTA
El proyecto técnico prevé una línea subterránea de alta tensión de 66 kilovoltios, nuevos accesos viarios, conexiones urbanas y una pasarela elevada entre los edificios del complejo tecnológico
El futuro IMEC en Málaga TechPark avanza en su fase de preparación urbanística y de servicios. El Consejo de Urbanismo abordará la aprobación del proyecto técnico que permitirá dotar al complejo de la infraestructura eléctrica necesaria para su implantación en el parque tecnológico malagueño, una de las actuaciones científicas y tecnológicas de mayor relevancia previstas en la ciudad.
La intervención incluye la construcción de una línea subterránea de alta tensión de 66 kilovoltios y de un centro de seccionamiento, dos elementos clave para garantizar el suministro energético del futuro centro tecnológico. Estas obras se consideran necesarias para que el complejo pueda contar con la capacidad eléctrica requerida para su funcionamiento.
Esta infraestructura es clave para la llegada de esta factoría de microchips, ya que requiere de un consumo eléctrico importante para su actividad. Hay que recordar que hace pocos días renunció una empresa, Diamond Foundry, una empresa de diamante sintético para chips, que analizó las opciones de venir al PTA con una inversión de 1.000 millones de euros, pero descartó la posiblidad debido a que necesitaba cinco megavatios de potencia eléctrica y solo se le podía garantizar uno.
Una línea eléctrica subterránea para el futuro IMEC en Málaga
El proyecto que se elevará al Consejo de Urbanismo contempla una actuación centrada en la dotación de servicios básicos, pero también en la mejora de la conexión interna y externa de las parcelas en las que se desarrollará el futuro IMEC. La infraestructura eléctrica será una de las piezas principales de esta fase previa.
La línea de alta tensión prevista discurrirá de forma subterránea, con una potencia de 66 kilovoltios, y estará acompañada por un centro de seccionamiento que permitirá ordenar y asegurar el suministro al complejo. Con ello, Málaga TechPark prepara el terreno para acoger una instalación tecnológica que exigirá una infraestructura energética específica.
Nuevos accesos y conexiones urbanas en Málaga TechPark
La actuación no se limita al ámbito eléctrico. El proyecto técnico incorpora también distintas obras de urbanización para facilitar la conexión entre las parcelas vinculadas al futuro centro. Entre ellas figuran nuevos accesos viarios, un paso peatonal y conexiones a las redes de agua, saneamiento, telecomunicaciones y gas.
Estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad y la integración del complejo dentro del propio recinto de Málaga TechPark. El objetivo es que los terrenos cuenten con los servicios urbanos necesarios antes del desarrollo de los edificios previstos.
Una pasarela elevada conectará los edificios del complejo
Otro de los elementos incluidos en el proyecto es una pasarela elevada que facilitará el desplazamiento del personal entre los edificios del futuro IMEC. Esta conexión se plantea como parte de la ordenación interna del complejo y se suma a las conexiones soterradas previstas bajo dominio público.
Con este conjunto de actuaciones, Málaga da un nuevo paso en la preparación de los terrenos y servicios necesarios para la llegada del centro tecnológico IMEC al PTA, una operación estratégica para reforzar el papel de la ciudad como polo científico, innovador y tecnológico.
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