Seguridad vial
Málaga instalará 22 pasos de peatones luminosos en todos los distritos para mejorar la seguridad vial
El objetivo de estos dispositivos es alertar a los conductores de la presencia de peatones, especialmente de noche o en zonas con escasa visibilidad
El Ayuntamiento de Málaga va a instalar de forma progresiva 22 pasos de peatones luminosos en diversos puntos de todos los distritos de la ciudad para mejorar la seguridad vial en la ciudad. En concreto, se trata de la instalación de sensores y luces led en pasos de peatones que se activarán cuando los sensores detecten la presencia de un peatón. El objetivo de estos dispositivos es alertar a los conductores de la presencia de peatones, especialmente de noche o en zonas con escasa visibilidad.
Estos nuevos dispositivos son capaces de detectar la presencia de peatones en tiempo real y enviar una señal de activación a las señales luminosas S-13 y al sistema led en calzada. El sistema permanece activo únicamente durante la detección, lo que ayudará a optimizar el consumo energético y a reducir falsas activaciones.
La iniciativa se enmarca dentro de las medidas de mejora de la seguridad vial que está impulsando el Consistorio con el objetivo principal de fomentar la protección del peatón, como los semáforos pedagógicos que tienen el objetivo de fomentar la concienciación y la educación vial entre los conductores.
El plan de despliegue de estos nuevos dispositivos prevé la implantación de dos pasos de peatones con estas características por cada distrito a lo largo de este año. Los dos primeros dispositivos se instalarán en las calles Galeno, en el distrito Bailén-Miraflores, y en la calle Godino del distrito Palma-Palmilla. El resto de instalaciones previstas serán en las siguientes direcciones: Píndaro, Sierra del Co, Francisco Padilla, Fuente Alegre, camino Casabermeja, plaza Pío XXII, Enrique Van Dulken, Ferrándiz, Praga, avenida Manuel Rodríguez, Bidasoa, Navarro Ledesma, avenida Málaga Oloroso, Jacob, Camino Viejo de Vélez, carretera Campo de Golf, Argentinita, María Villanueva Gallego, Hermosilla y Corregidor Francisco de Molina.
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