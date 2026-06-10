Urbanismo
El Ayuntamiento de Málaga adjudica la obra para la revitalización de la plaza del Mercado de Churriana por 275.000 euros
Las actuaciones incluyen el cambio de pavimento, la mejora de la accesibilidad, la renovación de las canalizaciones y alumbrado y la instalación de una fuente
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha adjudicado a POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A la obra de la revitalización urbana de la plaza del Mercado de Churriana. Las actuaciones cuentan con una inversión de 275.000 y un plazo de ejecución de 10 meses.
El proyecto previsto consiste en la repavimentación de la plaza, la demolición de jardineras de separación con calles anexas y la sustitución por muretes o barandillas. También se prevé la instalación de una nueva fuente y la reposición de las farolas de la plaza. Por su parte, la pavimentación que se contempla será losas de hormigón en una superficie de 565,60 m2 separados por hileras simples de adoquín envejecido.
Asimismo, se construirán muros de separación con el camino nuevo que tendrán altura variable con una altura máxima de 1 metro. También se construirá un muro de hormigón de 70 centímetros de altura máxima como pase de apoyo a los muretes de mampostería de limitación con las calles anexas.
Para la mejora de la accesibilidad se contempla la instalación de una barandilla de 1,05 metros de altura en la separación entre la plaza y el camino nuevo y barandillas accesibles en las rampas de acceso a la plaza.
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