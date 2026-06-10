Cherry Chic, escritora de romance malagueña: "Escribo historias de amor donde el amor no es lo único que importa"

La escritora malagueña Lorena González, conocida por miles de lectores bajo el pseudónimo de Cherry Chic, acaba de publicar Giulia, el amor y un puñado de lavanda, una novela que marca una nueva etapa en su trayectoria literaria. Coincidiendo con su lanzamiento en plena Feria del Libro de Madrid, la autora ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera, rodeada de largas colas de lectores y lectoras que han acudido a conocer de cerca su nueva historia.

Cherry charla con La Opinión de Málaga y reflexiona sobre la evolución de su forma de entender el amor, la madurez de sus personajes, sus raíces andaluzas y el vínculo que mantiene con una comunidad lectora que ha crecido junto a ella durante la última década.

Acaba de llegar de la Feria del Libro de Madrid y su nueva novela salió apenas hace unos días, ¿qué tal la experiencia?

Sí, la verdad es que nunca había salido una novela mía tan cercana a la Feria del Libro de Madrid y la experiencia ha sido increíble. Tener un lanzamiento en medio de la Feria del Libro de Madrid es espectacular, sobre todo porque vives la ilusión con las lectoras que vienen, no a darte la opinión, sino a comprarlo. Sobre todo me han impactado las colas. Es verdad que yo he tenido siempre, por fortuna, mucha gente en las firmas, pero con esto de la novedad, las colas han sido realmente impresionantes. Ver una calle entera de cola de gente que quiere comprarlo, o bien hablar conmigo o llevárselo firmado, ha sido muy abrumador, pero para bien.

Ese momento de contacto con tus lectoras, ¿cómo lo valora?

Para mí es de la segunda mejor parte. Yo siempre digo que lo que más me gusta es escribir y lo segundo es estar en contacto con mis lectoras, que ellas me cuenten a mí. Además, como ya llevo tantos años, hemos llegado a la situación, po ejemplo, en la que en la Feria del Libro de Madrid de pronto hay una madre y una hija que ya me leen las dos. Porque empezó la madre y ahora también viene la hija. Incluso en la Feria del Libro de Madrid me he encontrado con una familia en la que me lee la hija, la madre y la abuela, las tres juntas. Y las tres vienen a verme, cada una con su libro porque no les gusta compartir. Eso es muy bonito, porque al final te das cuenta de que estás llegando a la gente y además estás convenciendo y se están quedando no solo ellas, sino sus generaciones.

Giulia, el amor y un puñado de lavanda llegó a librerías el 3 de junio. Ya ha comentado que sigue el estilo de sus anteriores novelas pero que tiene algo diferente. ¿Qué es lo que hace a esta novela especial?

Esta novela es una romántica más adulta. Hasta ahora todas mis novelas han sido románticas, pero todas mantenían un tono un poquito más juvenil. No eran juveniles como tal, pero sí que se enfocaban en otros conflictos internos y en otras formas de entender la vida. Con mi nueva novela me he permitido ahondar en temas como la maternidad, o como las reflexiones de un futuro definitivo. Sobre todo en cosas que tanto preocupan a las mujeres, ya no tanto de 20 años, sino de 20 y más, y de mucho más adultas que han ido intentando cumplir sus metas. Y no solo no las consiguen, sino que al final no saben qué hacer con su vida pese a que los años van pasando.

¿Cómo ha sido el proceso de escritura?

Ha sido muy bonito. Después de una época bastante mala a nivel personal, he vuelto a disfrutar y a conectar con una novela, sobre todo en los puntos de humor que tiene, que son muy potentes. Volver a reírme mientras escribía y volver a pasarlo así de bien ha sido un gran descubrimiento.

¿Qué le diría a ese lector o lectora que está dudando en si leer la novela?

Yo siempre digo que escribo historias de amor donde el amor no es lo único que importa. Y creo que eso define bastante bien el concepto.

¿Crees que hay un estigma hacia los libros románticos?

Es verdad que se está luchando mucho y se está consiguiendo cada vez más derribar todos esos estigmas, pero evidentemente todavía se las cataloga como "novelas para mujeres" o "novelas fáciles". Novelitas, se decía antes. Todavía se tiene mucho que limar y todavía la gente tiene mucho que aprender. Pero pienso que somos muchas las autoras que a día de hoy no solo nos comprometemos con la historia romántica y la trama de amor, que también son muy importantes, sino con hacer que los personajes tengan conflictos individuales e interesantes, y no sea solo algo vacío.

¿Qué significa el amor en su vida?

Todo. El amor en todas sus versiones, en todas sus variantes. El amor de pareja, el amor de familia, el amor maternal. El amor es el eje que mueve el mundo. Eso es indiscutible y es lo que ha inspirado durante siglos a poetas, escritores, pintores y al arte en general.

La autora malagueña Cherry Chic / Esperanza Mendoza

¿La Lorena de hace 20 años tenía una visión diferente del amor?

Sí, evidentemente. Al final la madurez te da otra visión de la vida en general y de todo. Siempre he pecado de ser muy idealista, muy fantasiosa. Bueno, realmente no es que haya pecado porque al final eso me ha traído aquí también, ese exceso de imaginación. Pero evidentemente lo tenía todo muy idealizado. Ya no te digo la de hace 20 años, sino la de hace 10 años. En el primer libro que escribí, mis protagonistas eran mucho más perfectos. Eran mucho más príncipes azules. Yo ahora abogo más por personajes grises, personajes que se construyen desde cero, que tienen sus faltas también y sus propios conflictos. Y yo creo que eso te lo da la madurez.

¿Ha visto una evolución en tu idea del amor también plasmada en sus novelas?

Por supuesto. Y estoy convencidísima de que el lector que se lea mi primer libro y el que se lea el libro de Julia lo va a ver. Pero eso es bonito también. Esto es una cosa que yo reflexiono y digo mucho. Si tuviera el poder de cambiar alguno de mis libros, no lo haría. Pero simplemente porque es la forma de decirle a la lectora, oye mira, así era hace 10 años y así soy ahora. Y he mejorado en muchas cosas y espero seguir mejorando en muchas y en 10 años seguir con este mismo pensamiento.

Usted es malagueña, concretamente de Coín. ¿Qué significa Málaga para usted?

Todo, yo estoy muy enamorada de mis raíces. Al final muchas de mis novelas están inspiradas aquí, porque es lo que me rodea, es donde vivo y donde pretendo seguir viviendo toda mi vida. Y yo creo que los andaluces tenemos este sentimiento de orgullo que intentamos plasmar en todo lo que hacemos. Si te vas al interior, si te vas a Ronda, a la Serranía, al Valle del Guadalhorce, de donde yo vengo, pienso que Málaga es lo suficientemente grandiosa como para ofrecerlo todo desde distintos puntos de vista.

Se lo habrán preguntado mil veces: ¿de dónde viene su seudónimo, Cherry Chic?

Cuando empecé a autopublicar, quería hacerlo de forma anónima porque pensaba que iba a publicar un libro simplemente para el recuerdo, algo que se quedaría entre mi familia, mis amigos y yo. Nada más. Me autopubliqué en Amazon y, para mantener el anonimato, desde el principio había que elegir un pseudónimo con nombre y apellido. En todo ese proceso me ayudó una amiga que me dijo: «Oye, tenemos que decidirlo ya». Era más o menos por estas fechas. Y la verdad es que yo estaba comiendo cerezas. Así de absurdo fue. Entonces dije: «Pon Cherry». Me parecía que en inglés sonaba bien, elegante o algo así. Total, yo estaba convencida de que aquello no iba a llegar a ninguna parte. Entonces mi amiga me dijo: «Como también piden un apellido, voy a poner Chic». Y yo le pregunté: «¿Y eso qué significa?». Y ella respondió: «Ni idea. Pero queda bien, ¿no? Suena bien». Y así se quedó: Cherry Chic. Si alguien me hubiera dicho entonces que diez años después me publicaría Planeta y que algún día tendría que contar esta historia en una entrevista, probablemente me lo habría pensado un poco más. Pero fue exactamente así. Al final, las cosas pasan como pasan. Y ahora también me parece bonito. Le he cogido cariño al nombre. Tiene algo de absurdo, de casualidad, pero también de esa inocencia de cuando empiezas sin saber muy bien dónde te estás metiendo.