Tribunales
Condenan a Dinamita Montilla a 24 años y medio de prisión por el asesinato de un joven en Los Montes de Málaga
La sentencia establece que indemnice al padre y a la hermana de la víctima con más de 200.000 euros y le prohíbe comunicarse con ellos durante 30 años
José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, ha sido condenado a 24 años y medio de prisión por el asesinato de David en Los Montes de Málaga. La pena, impuesta doce días después de que el jurado popular lo declara culpable por unanimidad, es la suma de tres delitos: 20 años por asesinato con la agravante de reincidencia (ha cumplido 28 años de condena por cuatro asesinatos en los años ochenta); un año por tenencia ilícita de armas; y tres años y medio por el robo con violencia. Por el primer delito, además, se le prohíbe residir y acudir a los municipios donde tengan fijado su domicilio el padre y hermana de la víctima, con los que tampoco podrá comunicarse por cualquier medio durante 30 años.
En concepto de responsabilidad civil, la resolución establece que deberá indemnizar a los padres de David con 76.790 euros a cada uno por el daño moral, 25.000 euros más a cada uno por perjuicio excepcional, 438 euros por daño emergente y otros 206 por los efectos sustraídos a la víctima. El condenado tendrá que hacer frente a las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.
Encuentro en la finca
La sentencia considera probado que, el 22 de agosto de 2022, tras pasar el día con unos amigos, David se pasó por casa, cogió varias pertenencias y se dirigió a la finca de su familia con el propósito de seleccionar unos árboles para recoger unas algarrobas. Ya en la finca, sobre las 18.40 horas, el acusado accedió a la parcela con una escopeta y se encontró con el joven, entablándose entre ambos una breve conversación tras al cual David se marchó a la finca en la que quería recolectar los frutos, ubicada a unos 800 metros. La resolución relata que sobre las 20.00 horas, Montilla, que había seguido a David, lo sorprendió "asegurado de la situación de soledad y desamparo en la que se encontraba con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad alguna de defensa le disparó con la escopeta que portaba".
Asesinato y robo
La víctima recibió un primer disparo que lo tiró al suelo, donde fue rematado con un nuevo disparo. Los hechos probados añaden que el cuerpo del joven quedó bocarriba, pero Jurado lo volteó para acceder a la mochila que David llevaba en la espalda. Para ello usó el tirador de la cremallera principal y se apoderó del móvil, una cartera y unas llaves. Luego se marchó del lugar. La sentencia añade que para perpetrar el crimen utilizó una escopeta que cargó con dos cartuchos semimetálicos del calibre 12, armado uno con proyectiles tipo posta y el otro de perdigones.
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